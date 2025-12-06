Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες παρά την κακοκαιρία Byron που εξακολουθεί να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, τονίζοντας στο «Βήμα» ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες ενισχύουν καθημερινά τα μπλόκα τους σε κομβικά σημεία της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, δείχνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους χωρίς υποχωρήσεις.

Μάλιστα, στα τρακτέρ έχουν τοποθετήσει χριστουγεννιάτικο στολισμό, στέλνοντας μήνυμα ότι προτίθενται να παραμείνουν στους δρόμους και κατά τη διάρκεια των εορτών.

Να σημειωθεί ότι την επόμενη εβδομάδα, θα υπάρξει συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός όλων των μπλόκων και των κινητοποιήσεων στη χώρα.

Στις Μικροθήβες αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό

Περίπου 200 τρακτέρ από την περιοχή του Αλμυρού και του Δήμου Ρήγα Φεραίου κατευθύνθηκαν σήμερα το πρωί προς τον κόμβο των Μικροθηβών, με στόχο να ανέβουν και να αποκλείσουν την Εθνική Οδό.

Οι αγρότες έφτασαν στο σημείο στις 10:00, όπως είχαν προγραμματίσει. Παρά τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που από νωρίς είχαν αποκλείσει τους δύο παράδρομους προς την Εθνική Οδό με κλούβες, οι αγρότες παρέμειναν στο σημείο και αναζητούσαν τρόπο να προχωρήσουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τελικά, μισή ώρα αργότερα, κατάφεραν να ανέβουν στον κόμβο και να κλείσουν την Εθνική Οδό στο σημείο των Μικροθηβών, υλοποιώντας τον σχεδιασμό τους.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στον χώρο για όσο χρειαστεί.

«Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα» λένε οι αγρότες Καρδίτσας, Τρικάλων

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενώ δημοτικά συμβούλια δήμων της Δυτικής Θεσσαλίας, σωματεία και σύλλογοι εγκρίνουν ψηφίσματα συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του λόγγου στον Ε65, συνεχίζουν και κλιμακώνουν τον αγώνα τους. «Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας», είναι το μήνυμα που στέλνουν και από τα δύο μπλόκα που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, όπως ανακοινώθηκε, αύριο Κυριακή στις 11.00 θα επισκεφθεί το μπλόκο των αγροτών της Καρδίτσας στον Ε65.

Αγροτικά μπλόκα σε Πελοπόννησο και Κρήτη

Την ίδια στιγμή οι αγρότες στην περιοχή της Αχαΐας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία μπλόκα στον νομό.

Το ένα μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Υπάρχει ένα μπλόκο με περισσότερα από 100 τρακτέρ, το οποίο δημιουργήθηκε σήμερα στην περιοχή της Ιτέας, όπως επίσης και οι αγρότες της Αιγιάλειας βγήκαν σήμερα στους δρόμους στη γέφυρα του Σελινούντα.

Μάλιστα οι αγρότες στα διόδια της Κάτω Αχαΐας έκλεισαν για ακόμα μία φορά τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Στόχος των αγροτών είναι να πάνε σε μία μαζική συγκέντρωση, μία ενιαία κίνηση, δυνατή απ’ όλους τους αγρότες Αχαΐας, ενώ αύριο μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, όπως επίσης και οι αγρότες της Βόνιτσας, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν προς τα διόδια του Ακτίου.

Την Κυριακή οι αγρότες των Χανίων θα κλείσουν τον κόμβο του ΒΟΑΚ στα Μεγάλα Χωράφια. Τη Δευτέρα οι κτηνοτρόφοι των Χανίων έχουν προορισμό τη Σούδα και το αεροδρόμιο, ενώ οι παραγωγοί του Ηρακλείου ετοιμάζουν μεγάλη κινητοποίηση στα δύο λιμάνια και στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης.

Ποιοι άλλοι δρόμοι είναι κλειστοί

Θεσσαλονίκη: Αγροτικό μπλόκο επ’ αόριστον στα Πράσινα Φανάρια στη Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη. Κλειστός από την αστυνομία ο δρόμος και στις δύο κατευθύνσεις στο κομμάτι από ΙΚΕΑ μέχρι αεροδρόμιο. Κλειστά τα Μάλγαρα προς Αθήνα επ ‘ αόριστον. Ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Κόμβος Χαλκηδόνας: Στις 12 το μεσημέρι οι αποφάσεις για το αν θα κλείσει ή όχι σήμερα ο κόμβος Χαλκηδόνας. Όλα θα εξαρτηθούν από τον καιρό.

Δερβένι: Οι αγρότες του Λαγκαδά και των γύρω περιοχών θα συγκεντρωθούν στις 12 με 12 και μισή το μεσημέρι σε παράδρομο στο ύψος του κόμβου Δερβενίου. Δεν θα κλείσουν την εθνική οδό.

Σέρρες: Κλειστός επ΄αόριστον ο κόμβος Κερδυλλίων και στις δύο κατευθύνσεις

Βέροια: Κλειστή η Εγνατία στον κόμβο Νησελίου προς Βέροια

Κοζάνη: Αγρότες θα στήσουν το μεσημέρι νέο μπλόκο στο κόμβο Σιάτιστας, στην Εγνατία οδό. Έχουν πρόθεση να τον αποκλείσουν.

Θεσσαλία: Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας και ο Ε65.

Τι ισχύει για τελωνεία

Τελωνείο Κήπων: Κλειστό επ αόριστον για τα φορτηγά

Τελωνείο Προμαχώνα: Ανοιχτό- Το μεσημέρι αποφάσεις για αποκλεισμό.

Τελωνείο Ευζώνων: Ανοιχτό- Το μεσημέρι αποφάσεις για αποκλεισμό

Τι απαντά η κυβέρνηση – «Ανοιχτοί σε διάλογο, θα βρθεί λύση, καμία ανοχή σε έκνομες ενέργειες»

Πολλαπλά ήταν τα μηνύματα που έστειλε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews.

Και πρώτα, «εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι θα βρεθεί λύση, και κινούμαστε σε διάφορα επίπεδα», επεσήμανε αναγνωρίζοντας ότι «σε ένα βαθμό αυτό που πυροδότησε τις κινητοποιήσεις, ήταν η δικαιολογημένη καθυστέρηση των πληρωμών κατά ένα μήνα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, εξαιτίας της κατάστασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όμως, συνέχισε, «το θέμα αυτό λύθηκε» και ως το τέλος του χρόνου θα καταβληθεί περίπου 1,2 δισεκ. ευρώ, υπογράμμισε θυμίζοντας παράλληλα όλα όσα έγιναν σε προηγούμενο χρόνο για τους αγρότες: ΦΠΑ, πετρέλαιο, λιπάσματα, ζωοτροφές, ενώ και στο ρεύμα δόθηκε μακροπρόθεσμη λύση. Σε επόμενο σημείο της συνέντευξης ο Θ. Κοντογεώργης υπενθύμισε ότι στη συνάντηση πρωθυπουργού – αγροτών πέρυσι, είχε λυθεί το ζήτημα με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Κατά συνέπεια, «αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά βήματα, αλλά εδώ είμαστε να δούμε ό,τι άλλο γενικό ή ειδικό υπάρχει».

Αλλά, διευκρίνισε, «αυτά που έγιναν χθες στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι απαράδεκτα, δεν μπορείς να λες “πάτα τον”, γιατί αυτό ακούσαμε». Πάντως, «στα περισσότερα μπλόκα υπάρχει μια καλή συνεργασία», δήλωσε και τόνισε ότι «στις κρίσιμες υποδομές δεν θα υπάρχουν καταλήψεις και μπλόκα. Δεν θέλουμε σύγκρουση, θέλουμε να βρεθεί λύση, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Ταυτόχρονα όμως, σε έκνομες ενέργειες δεν θα υπάρχει ανοχή», διεμήνυσε χαρακτηριστικά.

Και, με την παρατήρηση ότι «είμαστε σε ένα στάδιο ανάπτυξης των μπλόκων σε όλη τη χώρα», ανέφερε ότι «σε ένα βαθμό θα ομογενοποιηθούν και κάποια αιτήματα». ‘Αλλωστε, συμπλήρωσε, «υπάρχει κατανόηση στη δυσκολία της αγροτικής ζωής».

Ταυτοχρόνως δε, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ προανήγγειλε και τα επόμενα βήματα: «Με το νέο έτος θα υπάρξει δεύτερος γύρος στους νόμιμους δικαιούχους, να ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι», υπογράμμισε θυμίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση είχε πει ότι «τέλος Νοέμβρη θα δοθεί η προκαταβολή -και δόθηκε», ενώ «την επόμενη εβδομάδα θα καταβληθεί το Μέτρο 23, είναι αρκετά εκατομμύρια και με πολλούς δικαιούχους, πάνω από 100.000». Ακολουθεί η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, η Εξισωτική για τις ορεινές περιοχές. Συμπέρασμα; «Αυτά που έχουμε πει, θα επιβεβαιωθούν μέχρι κεραίας».

Και, κατέληξε, «με αυτό το πνεύμα πιστεύω πως θα υπάρξει λύση και σύντομα», επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι «δεν θα κοπεί η χώρα στα δύο».