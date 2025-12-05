Ανάποδα κινούνταν νωρίς το πρωί μια νταλίκα στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, το όχημα κινήθηκε ανάποδα στο τμήμα της εθνικής οδού μεταξύ των διοδίων Μαλγάρων και του κόμβου Κλειδιού, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε.

Ο οδηγός, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, συνελήφθη, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση.

Δεν αναφέρθηκε κάποια σύγκρουση με άλλο όχημα και προς το παρόν παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες υπό τις οποίες η νταλίκα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.