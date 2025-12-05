Συνεχίζεται η αποστολή μηνυμάτων 112 καθώς η κακοκαιρία Byron πλήττει και σήμερα αρκετές περιοχές της Ελλάδας.
Μήνυμα εστάλη στους κατοίκους των Τρικάλων καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις μέχρι το πρωί του Σαββάτου.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Τρικάλων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
— 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025
Ίδιο μήνυμα έλαβαν και οι κάτοικοι της Καρδίτσας. «Προσοχή στους υπόγειους χώρους» γράφει μεταξύ άλλων το μήνυμα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Καρδίτσας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
— 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025
Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις καλούνται και οι κάτοικοι της Φθιώτιδας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα #Φθιώτιδας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
— 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025