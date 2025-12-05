Συνεχίζεται η αποστολή μηνυμάτων 112 καθώς η κακοκαιρία Byron πλήττει και σήμερα αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Μήνυμα εστάλη στους κατοίκους των Τρικάλων καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

Ίδιο μήνυμα έλαβαν και οι κάτοικοι της Καρδίτσας. «Προσοχή στους υπόγειους χώρους» γράφει μεταξύ άλλων το μήνυμα.

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις καλούνται και οι κάτοικοι της Φθιώτιδας.