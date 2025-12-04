Σε μια ψυχρή αλλά ηλιόλουστη ημέρα στο Ουίνδσορ, η πόλη βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής, καθώς φιλοξενούσε την πρώτη γερμανική κρατική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Στρατιωτικά αγήματα από το Πολεμικό Ναυτικό, τους Πεζοναύτες, τον Στρατό και την RAF είχαν παραταχθεί επιβλητικά κατά μήκος των δρόμων, δημιουργώντας ένα σκηνικό τελετουργικής μεγαλοπρέπειας.

Οι σημαίες της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου κυμάτιζαν σε κάθε γωνιά, υφασμένες σχεδόν μέσα στο τοπίο, προσδίδοντας μια έντονα εορταστική – αλλά και βαθιά συμβολική – ατμόσφαιρα, που τόνιζε τον ιστορικό χαρακτήρα της ημέρας.

Από νωρίς το πρωί, όλοι οι κεντρικοί δρόμοι είχαν κλείσει τους κεντρικούς δρόμους, ένας ασφυκτικός αστυνομικός κλοιός είχε στηθεί και επτά σειρές ανδρών και γυναικών της μπάντας της βασιλικής φρουράς είχαν παραταχθεί μπροστά στην κεντρική είσοδο του κάστρου, τα χάλκινα όργανα τους να αντανακλούν το χειμωνιάτικο φως.

Λίγα λεπτά πριν την άφιξη της πομπής, ειδικά οχήματα τοποθέτησαν την τελευταία στρώση άμμου στη διαδρομή για τα άλογα και τις άμαξες, προετοιμάζοντας ένα άψογο σκηνικό για την άφιξη του Γερμανού Προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Η επίσκεψη, με έντονη διπλωματική βαρύτητα, αποτελεί μια κρίσιμη στιγμή για το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο συνεχίζει τις προσπάθειες αναπροσανατολισμού της εξωτερικής του πολιτικής μετά το Brexit.

Στις 12:10 το μεσημέρι, εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες παρακολούθησαν καθώς τρεις βασιλικές άμαξες έκαναν την εμφάνισή τους. Στην πρώτη επέβαιναν ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και ο Γερμανός πρόεδρος, στη δεύτερη η βασίλισσα Καμίλα με την Πρώτη Κυρία Έλκε Μπύντενμπεντερ, ενώ στην τρίτη βρίσκονταν ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Διπλωματική στόχευση

Οι κρατικές επισκέψεις οργανώνονται μεθοδικά από το Foreign Office, με σκοπό την ενίσχυση κρίσιμων διεθνών σχέσεων.

Σε αντίθεση με την επίσκεψη του Τραμπ, η οποία περιορίστηκε εντός του αρχαιότερου και μεγαλύτερου κάστρου του κόσμου, η σημερινή υποδοχή χαρακτηρίστηκε από λαμπρότητα και εξωστρέφεια, σαν να υπογράμμιζε διαρκώς τη σημασία και την ιστορικότητα της στιγμής.

Η παρούσα επίσκεψη παγιώνει τη Συμφωνία του Κένσινγκτον, η οποία υπεγράφη τον Ιούλιο και θέτει τα θεμέλια για στενότερη στρατιωτική συνεργασία, ενισχυμένες επιχειρηματικές συμπράξεις και ακόμη και σχέδια απευθείας σιδηροδρομικής σύνδεσης ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία.

Η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει επίσης βαθύτερη συνεργασία για την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών, καθώς η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος έχει αναφέρει ότι εξοπλισμός που χρησιμοποιούν κυκλώματα διακινητών έχει εντοπιστεί αποθηκευμένος στη Γερμανία.

Το βράδυ, στο επίσημο δείπνο στην Αίθουσα Αγίου Γεωργίου, θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή δώρων και εκφωνήσεις λόγων, με τον βασιλιά να αναμένεται να μιλήσει εν μέρει στα γερμανικά, όπως συνηθίζει σε επισκέψεις που αφορούν τη Γερμανία.

Η διάσταση της ιστορίας

Η επίσκεψη φέρει και μια πιο βαριά διάσταση, καθώς αποτελεί την πρώτη κρατική επίσκεψη Γερμανού προέδρου στη Βρετανία από το 1997 – ένα γεγονός που ανασύρει μνήμες από τις σκοτεινότερες σελίδες της κοινής ιστορίας, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει τη μακρόχρονη, επίμονη διαδικασία επαναπροσέγγισης και οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Την Παρασκευή, το προεδρικό ζεύγος θα μεταβεί στον Καθεδρικό Ναό του Κόβεντρι, έναν χώρο που αποτελεί εμβληματικό μνημείο μνήμης.

Εκεί θα τιμήσουν τα θύματα του καταστροφικού βομβαρδισμού του 1940 από τη Luftwaffe – της πιο σφοδρής και καταστροφικής επίθεσης που υπέστη ποτέ βρετανική πόλη κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η παρουσία τους στον ιερό αυτό χώρο προσδίδει στην επίσκεψη μια ανθρώπινη, σχεδόν τελετουργική διάσταση συμφιλίωσης.

Οικονομικές εξελίξεις

Τα χαμόγελα στη Ντάουνινγκ Στριτ από το επιτελείο Στάρμερ περίσσεαν· μια διάχυτη αίσθηση ικανοποίησης απλωνόταν στο κυβερνητικό επιτελείο.

Η θερμή χειραψία του Βρετανού πρωθυπουργού με τον Γερμανό πρόεδρο και οι φανερές εκδηλώσεις καλής διάθεσης ήταν τόσο έντονες, ώστε η θετική ενέργεια έφτανε μέχρι την πλευρά των δημοσιογράφων που παρακολουθούσαν τη συνάντηση.

Η πρώτη ημέρα της επίσκεψης συνοδεύτηκε από μια σημαντική ανακοίνωση: επένδυση ύψους 20 εκατομμυρίων λιρών για την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων, στο πλαίσιο βρετανογερμανικής σύμπραξης με επίκεντρο τη Mercedes.

Το φιλόδοξο αυτό έργο, που αξιοποιεί τεχνογνωσία από τους υπερσύγχρονους κινητήρες της Formula 1, αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 150 εξειδικευμένες θέσεις εργασίας σε Northamptonshire και Oxfordshire, ενισχύοντας τον τεχνολογικό και βιομηχανικό χάρτη της χώρας.

Ο Πρόεδρος Σταϊνμάιερ συμμετείχε επίσης σε συζήτηση στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, στο πλευρό του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Οικονομικών και κορυφαίων επιχειρηματικών ηγετών από τη Βρετανία και τη Γερμανία. Η συνάντηση αυτή στόχευε στην εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών και τη διερεύνηση νέων στρατηγικών συνεργασιών.

Ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ δήλωσε ότι το Brexit προκάλεσε «δυσκολίες» στις σχέσεις μεταξύ Βρετανίας και Γερμανίας.

O Γερμανός πρόεδρος τόνισε: «Βρισκόμαστε σε μια νέα συνθήκη ασφάλειας στην Ευρώπη – αν όχι σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι’ αυτό υπάρχει ανάγκη για ακόμη στενότερη συνεργασία.

«Συζητήσαμε επίσης για οικονομικές σχέσεις και για την ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στις επιχειρήσεις μας, καθώς και για την ανταλλαγή και τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων μας».

Προσέθεσε: «Έτσι, μετά από κάποια χρόνια που ακολούθησαν το 2016 και χαρακτηρίστηκαν από αυξανόμενες δυσκολίες, πιστεύω ότι πλέον βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Οφείλουμε να εργαστούμε για τη βελτίωση των σχέσεών μας και να έρθουμε ακόμη πιο κοντά, σε έναν κόσμο που αλλάζει και φέρνει νέες απειλές για όλους μας».

Ο Kιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ Βρετανίας και Γερμανίας είναι «πολύ, πολύ ισχυρές».

Μιλώντας στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Όταν είπατε ότι ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο, πράγματι το κάνουμε.

«Και πιστεύω ότι η σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες μας βρίσκεται σε εξαιρετικά ισχυρή θέση σε κάθε επίπεδο – από τις επαφές μεταξύ των λαών μας, μέχρι τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια, το έργο που επιτελούμε στο εμπόριο και την οικονομία, αλλά και τη συμβολή μας στον “συνασπισμό των προθύμων”, όπου έχουμε αναλάβει ηγετικό ρόλο.

Η ιστορική αυτή επίσκεψη αναδεικνύει τη σαφή βούληση Λονδίνου και Βερολίνου να παραμείνουν στενοί εταίροι σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές ισορροπίες.

Από τη μεγαλοπρεπή πομπή στο Ουίνδσορ μέχρι τις νέες οικονομικές συμφωνίες και τις συμβολικές ιστορικές αναφορές, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι καθαρό: οι δύο χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν μια σχέση που, όσο σύνθετο κι αν υπήρξε το παρελθόν, εξακολουθεί να αποτελεί θεμέλιο της ευρωπαϊκής σταθερότητας.