Η Ελλάδα διανύει μια περίοδο ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες πλέον όχι μόνο ανακοινώνονται, αλλά εφαρμόζονται στην πράξη, σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση», παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η κυβέρνηση, από το 2020 μέχρι σήμερα, πέτυχε να απελευθερώσει το σύστημα από την αδράνεια και τις αγκυλώσεις μέσω της υλοποίησης σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Αναφερόμενος στον νέο δικαστικό χάρτη, υπενθύμισε πως «όταν παρουσιάσαμε τον νέο δικαστικό χάρτη κάποιοι έλεγαν ότι αυτά στην Ελλάδα δεν γίνονται. Τελικά αυτές τις αλλαγές η πλειονότητα των εμπλεκομένων τις αγκάλιασε», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ενοποίηση των ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων ενίσχυσε το σύστημα με 1.000 επιπλέον δικαστές.

Το νέο κτιριακό πρόγραμμα του υπουργείου

Μίλησε επίσης για το νέο κτιριακό πρόγραμμα του υπουργείου Δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι οι συνθήκες εργασίας βελτιώνονται αισθητά και πως τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Κάλεσε δε τα μέσα ενημέρωσης να αναδείξουν τις σημαντικές αλλαγές που επιταχύνουν την απονομή της Δικαιοσύνης.

Αναφορά έγινε και στις μεταβολές που έφεραν ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας καθώς και η αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου, με τον κ. Μητσοτάκη να σημειώνει ότι οι αλλαγές αυτές άγγιξαν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Μιλώντας για το Κράτος Δικαίου, υπογράμμισε πως όσοι το αμφισβητούν θα πρέπει να ανατρέξουν στις σχετικές εκθέσεις της Ε.Ε.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Μέρα με την μέρα η δικαιοσύνη ανακτά ολοένα και μεγαλύτερο κύρος. Δυστυχώς όμως στον δημόσιο διάλογο κανείς δεν αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει συντελεστεί. Επικρατούν συνθήματα οργής και αυτό το ψέμα ότι τίποτα δεν λειτουργεί εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα από την αλήθεια και καλύπτει το μετρήσιμο αποτελεσμα που παρουσιάστηκε σήμερα» ανέφερε επίσης ο πρωθυπουργός, καταλήγοντας ότι η προστασία της Δικαιοσύνης αποτελεί θεμέλιο της Δημοκρατίας.