Έμμεση απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα της Βουλής μία μέρα μετά την παρουσίαση της Ιθάκης.

Μιλώντας στην Ολομέλεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε ότι από την πρώτη ημέρα της θητείας του έχει μιλήσει για «μία ενωτική, προοδευτική δημοκρατική διέξοδο» που θα βάλει «τέλος στο αδιέξοδο αυτής της κυβέρνησης».

«Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση, η οποία θα αποκαταστήσει και την αξιοπιστία της χώρας και την αξιοπιστία της Πολιτείας και την αξιοπιστία και την πρόοδο της παραγωγής. Και θα δώσει και μια προοπτική στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι αισθάνονται εγκαταλειμμένοι» συμπλήρωσε σχετικά.

Ο Σωκρ. Φάμελλος επέμεινε πως «καταθέσαμε προτάσεις και μιλήσαμε θαρραλέα για προτάσεις συνεργασιών» θεωρώντας κι ο ίδιος ότι σ’ αυτή τη συνθήκη δεν χωρά «καμία προσωπική επιδίωξη» από τη στιγμή που «αυτό θέλει η κοινωνία: να υπερβούμε κομματικούς εγωισμούς και να καταθέσουμε αξιόπιστες προτάσεις».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Και την πρόταση αυτή εμείς την καταθέσαμε ήδη από πολύ νωρίς, από τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, χωρίς να έχουμε καμία δική μας ιδιοτέλεια, κομματική ιδιοτέλεια ή προσωπική. Το μόνο συμφέρον που έχουμε σε αυτές, τις δικές μας προτάσεις, είναι τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας» επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιμένοντας ότι «αυτήν την πολιτική επιλογή υπηρετούμε με σταθερότητα και με συνέπεια και με σοβαρότητα τον τελευταίο χρόνο, όχι για μια καλύτερη αντιπολίτευση, αλλά για μια καλύτερη κυβέρνηση».

«Εμείς επιμένουμε και σήμερα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Επαναλαμβάνουμε αυτήν την αναγκαιότητα, ως τη μοναδική αναγκαιότητα για να μην υπάρχει τρίτη καταστροφική και επικίνδυνη θητεία της δεξιάς στη χώρα μας. Αυτή είναι η προτεραιότητα σήμερα στην Ελλάδα. Και αυτή είναι και η απάντηση. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος να μη δοθεί προοδευτική διέξοδος, αλλά να μπλέξουμε σε μισαλλοδοξία, σε μίση, σε ακροδεξιές φωνές. Οι πρωτοβουλίες πρέπει να ενισχυθούν, να επιταχυνθούν και να δίνουν απάντηση στην κοινωνία, η οποία αγωνιά και πράγματι ψάχνει για ένα προοδευτικό σχέδιο» κατέληξε ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου.