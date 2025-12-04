Επιπλέον 48 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε κτηνοτρόφους για αποζημιώσεις (19,6 εκατ. ευρώ) και απώλεια εισοδήματος (28,5 εκατ. ευρώ) για ζώα που θανατώθηκαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων και επιπλέον 2 εκατ. θα καταβληθούν σε Περιφέρειες για λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την καταπολέμηση της νόσου, σύμφωνα με ΚΥΑ.

Η αποζημίωση που δίνεται στους κτηνοτρόφους, ανά θανατωμένο ζώο με βάση τη μοναδιαία αξία, φθάνει έως και τα 250 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα έχουν ήδη μεταφερθεί στις Περιφέρειες 48 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων για θανατωμένα ζώα και λειτουργικές δαπάνες των Περιφερειών.

Η αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος αποτελεί νέο μέτρο ενίσχυσης και ορίζεται σε 70 ευρώ για θανατωμένα πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών και σε 35 ευρώ για αμνούς ή ερίφια έως 6 μηνών και κριούς ή τράγους αναπαραγωγής άνω των 6 μηνών

Σημειώνεται, δε, ότι η καταβολή της αποζημίωσης για θανατωμένα ζώα καταβάλλεται απευθείας στους κτηνοτρόφους από τις Περιφέρειες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της νέας κατανομής ανέρχεται σε 19,6 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων και 2 εκατ. για λειτουργικές δαπάνες των Περιφερειών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι πόροι θα μεταφερθούν στις Περιφέρεις εντός της επόμενης εβδομάδας.

Απώλεια εισοδήματος από ευλογιά προβάτων

Η συνολική αποζημίωση ανά κτηνοτρόφο υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό θανατωμένων ζώων και η καταβολή της αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος καταβάλλεται απευθείας στους κτηνοτρόφους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 28,5 εκατ. ευρώ, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται εντός Δεκεμβρίου.

«Οι νέες αποζημιώσεις ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ αποτελούν μια αναγκαία παρέμβαση απέναντι στις συνέπειες που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων. Ήδη η κυβέρνηση δίνει τις υψηλότερες αποζημιώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θανατωμένα ζώα και, σήμερα, ενεργοποιούμε για πρώτη φορά ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος. Είναι μια παρέμβαση που υλοποιεί τη δέσμευση του πρωθυπουργού προς τους κτηνοτρόφους και τους δίνει οικονομική ανάσα μέχρι την εκρίζωση της ευλογιάς και την υλοποίηση του προγράμματος για ανασύσταση των εκμεταλλεύσεών τους. Η προτεραιότητά μας είναι να αποκατασταθούν οι ζημιές, να εξομαλυνθεί η παραγωγή και να υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον για όσους συνεχίζουν καθημερινά να κρατούν ζωντανή την ελληνική κτηνοτροφία», επισημαίνει σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Πηγή: ot.gr