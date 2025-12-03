Με την φράση «δεν μπορώ να σας πω τι βγαίνει από αυτή την συνάντηση» ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έκανε την πρώτη δημόσια τοποθέτηση του για τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Κρεμλίνο μεταξύ του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τους συμβούλους του Γιούρι Ουσακόφ και Κίριλ Νιτμιτρίεφ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ η συνάντηση στη Μόσχα πήγε «αρκετά καλά», όμως παραμένει αβέβαιο το τι θα ακολουθήσει.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, υπογράμμισε ότι η Μόσχα δείχνει «έντονη» διάθεση να κλείσει μια συμφωνία, η οποία θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ: «Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση, χρειάζονται δύο για να χορέψεις τανγκό». Σε κάθε περίπτωση οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι οι συμμετέχοντες για λόγους που δεν διευκρινίζονται αποφεύγουν να δημοσιοποιήσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων.