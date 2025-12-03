Για κλοπή κατηγορείται ένας άνδρας στη Νέα Ζηλανδία καταπίνοντας ένα μενταγιόν Fabergé με διαμάντια σε σχήμα αυγού.

Η αξία του κολιέ υπολογίζεται στα 33.585 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας (19.300 δολάρια ΗΠΑ) και όπως μεταδίδει το BBC δεν έχει ακόμη ανακτηθεί.

Οι αρχές κλήθηκαν στο κοσμηματοπωλείο Partridge Jewellers στο κέντρο του Όκλαντ το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής και ο 32χρονος συνελήφθη μέσα στο κατάστημα λίγα λεπτά αργότερα.

Έχει υποβληθεί σε ιατρική εξέταση και παραμένει υπό κράτηση.

Το μενταγιόν Fabergé που φέρεται να εκλάπη είναι διακοσμημένο με 60 λευκά διαμάντια και 15 μπλε ζαφείρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κοσμηματοπωλείου, και ανοίγει για να αποκαλύψει ένα μίνι οκτάποδο από χρυσό 18 καρατίων.

Η ιστορία του κοσμήματος

Το αυγό «Octopussy», όπως ονομάζεται, ήταν εμπνευσμένο από την ομώνυμη ταινία Τζέιμς Μποντ του 1983, που περιστρέφεται γύρω από μια περίτεχνη ληστεία ενός αυγού Fabergé.

O Fabergé είναι ένας παγκοσμίου φήμης οίκος, που ιδρύθηκε στη Ρωσία πριν από περισσότερους από δύο αιώνες και έγινε διάσημος για τα πολύτιμα αυγά του από πολύτιμους λίθους και μέταλλα.

Ο ύποπτος αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 8 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για την κλοπή ενός iPad από το ίδιο κοσμηματοπωλείο στις 12 Νοεμβρίου.