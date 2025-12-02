Καμία εμπλοκή δεν έχει η Ουκρανία στην επίθεση που φέρεται να δέχτηκε νωρίτερα ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο στην Μαύρη Θάλασσα στα ανοιχτά της Τουρκίας, υποστήριξε εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το ρωσικό πλοίο MIDVOLGA ανέφερε ότι δέχθηκε χτύπημα από drone ενώ έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, περίπου 130 χιλιόμετρα από τις βόρειες ακτές της Τουρκίας, κατά τη διαδρομή του από τη Ρωσία προς τη Γεωργία.

Καλά στην υγεία του το πλήρωμα, το σκάφος συνέχισε την πορεία του

Σύμφωνα με την τουρκική διεύθυνση ναυτιλίας, και τα 13 μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους. Το δεξαμενόπλοιο δεν αιτήθηκε βοήθειας και συνέχισε την πορεία του προς το λιμάνι της Σινώπης.

Παραμένει ασαφές με ποιον τρόπο σημειώθηκε η επίθεση, καθώς δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τα μέσα ή τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκαν.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τις επιθέσεις ουκρανικών θαλάσσιων drones στα δεξαμενόπλοια Kairosκαι Virat, τα οποία κατευθύνονταν προς ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο προορισμένο για εξαγωγή. Αυτά τα πλοία περιλαμβάνονται στις λίστες κυρώσεων της Ουκρανίας και δυτικών χωρών.