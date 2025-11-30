Οργισμένη ήταν η αντίδραση της Βενεζουέλας στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη χώρα είναι εξ’ ολοκλήρου κλειστός.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ «μια ακόμη εξωφρενική, παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας». Οι ΗΠΑ δεν έχουν νομική εξουσία να κλείσουν τον εναέριο χώρο άλλης χώρας και η ανακοίνωση της Βενεζουέλας κατηγορεί τον Τραμπ ότι προέβη σε «αποικιοκρατική απειλή».

Την ίδια ημέρα, ο στρατός της Βενεζουέλας πραγματοποίησε ασκήσεις κατά μήκος των παράκτιων περιοχών, με την κρατική τηλεόραση να δείχνει αντιαεροπορικά όπλα και άλλο πυροβολικό σε ανάπτυξη.

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 επιθέσεις σε σκάφη που, όπως λένε, μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας περισσότερους από 80 ανθρώπους. Δεν έχουν παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, ενώ ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές κινήσεις είναι προσπάθεια ανατροπής του.

Τραμπ: «Σύντομα και δια ξηράς»

Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι η ανάπτυξη δυνάμεων -η μεγαλύτερη στην περιοχή από την εισβολή στον Παναμά το 1989- γίνεται για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Ο Τραμπ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι οι αμερικανικές προσπάθειες να σταματήσουν τη διακίνηση ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα «δια ξηράς» θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα».

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας πιστεύει ότι ο στόχος των ΗΠΑ είναι να ανατρέψουν τον αριστερό Μαδούρο, του οποίου η περσινή επανεκλογή καταγγέλθηκε από την αντιπολίτευση και πολλές χώρες ως νοθευμένη.

Ο επίσης αριστερός Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο -που έχει επίσης αντιμετωπίσει κυρώσεις από τις ΗΠΑ- δήλωσε ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν «βία για να κυριαρχήσουν» στη Λατινική Αμερική, αν και άλλοι ηγέτες της περιοχής έχουν χαιρετίσει τη στάση του Τραμπ.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης χαρακτηρίσει το «Καρτέλ των Ήλιων», μια ομάδα που υποστηρίζουν ότι έχει επικεφαλής τον Μαδούρο, ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση. Ο χαρακτηρισμός αυτός δίνει στις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τον στρατό ευρύτερες εξουσίες για να στοχεύουν και να διαλύουν την οργάνωση. Από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας έχει «κατηγορηματικά, σταθερά και απόλυτα απορρίψει» τον χαρακτηρισμό αυτό.

Οι αντιδράσεις

Καθώς ο Τραμπ εντείνει τις απειλές του, ορισμένα μέλη του Κογκρέσου, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί, έχουν εκφράσει οργή επειδή δεν έχει ζητήσει νομοθετική έγκριση.

«Οι απερίσκεπτες ενέργειες του Τραμπ προς τη Βενεζουέλα φέρνουν την Αμερική όλο και πιο κοντά σε έναν ακόμη δαπανηρό ξένο πόλεμο. Σύμφωνα με το σύνταγμά μας, το Κογκρέσο έχει την αποκλειστική εξουσία να κηρύσσει πόλεμο», έγραψε στο X ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν, μέχρι πρόσφατα στενή σύμμαχος του Τραμπ, δήλωσε: «Υπενθύμιση: το Κογκρέσο έχει την αποκλειστική εξουσία να κηρύσσει πόλεμο».

Αντιαεροπορικά όπλα

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται λίγες ημέρες αφότου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες για «αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα μέσα και γύρω από τη Βενεζουέλα», οδηγώντας αρκετές μεγάλες εταιρείες να αναστείλουν πτήσεις προς τη χώρα. Τότε το Καράκας ανακάλεσε τα δικαιώματα απογείωσης και προσγείωσης των εταιρειών αυτών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας κάλεσε «τη διεθνή κοινότητα, τις κυρίαρχες κυβερνήσεις του κόσμου, τον ΟΗΕ και τους αρμόδιους πολυμερείς οργανισμούς να απορρίψουν σθεναρά αυτή την ανήθικη πράξη επιθετικότητας», σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, το USS Gerald Ford, και περίπου 15.000 στρατιώτες σε απόσταση βολής από τη Βενεζουέλα.