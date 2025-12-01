Σε φιάσκο οδηγείται η περιβόητη επιστροφή ενοικίου με την κυβέρνηση να εμφανίζεται απροετοίμαστη για την καταβολή των χρημάτων στα εκατομμύρια των ενοικιαστών.

Η βιασύνη Μητσοτάκη να ανεβάσει ακόμη και στο TikTok βίντεο για το μέτρο της επιστροφής ενοικίου χωρίς προηγουμένως και ως όφειλε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή λειτουργία του συστήματος των πληρωμών, το οποίο δεν λειτούργησε «αυτόματα».

«Γίνεται πράξη χάρη στη βελτιωμένη πορεία της οικονομίας μας», σημειώνει και προσθέτει ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν έως 800 ευρώ με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί», είχε πει ο πρωθυπουργός.

Το πρόβλημα διαπιστώθηκε από την Παρασκευή καθώς χιλιάδες ενοικιαστές διαμαρτύρονταν είτε πώς δεν έλαβαν την προσαύξηση για κάθε τέκνο, είτε πώς έλαβαν μικρότερα ποσά από μισθώματα που είχαν δηλώσει είτε δεν έλαβαν καθόλου χρήματα.

Εξαιτίας του φιάσκου της κυβέρνησης – για άλλη μια φορά- οι πολίτες θα αναγκαστούν να μπούν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να… αποδείξουν ότι δικαιούνται την επιστροφή ενοικίου.

Μέσα στον κυκεώνα των λαθών και των παραλείψεων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε ότι δίνεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να αποδοθεί στους δικαιούχους το ποσό που πραγματικά τους αναλογεί.

Αρκετοί πολίτες που δικαιούνταν την επιστροφή ενοικίου έσπευσαν στα λογιστικά γραφεία προκειμένου να διαπιστώσουν γιατί δεν πιστώθηκαν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Το κλειδί για την επιστροφή ενοικίου

Αρκετοί πολίτες έλαβαν «ψαλιδισμένη» επιστροφή ενοικίου και αυτό γιατί:

Το ύψος της ενίσχυσης: Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι το ποσό που χορηγείται δεν είναι ίσο με μηνιαίο ενοίκιο. Αντίθετα, είναι ίσο με το 1/12 του συνόλου των δηλωθέντων ετήσιων δαπανών. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εάν κάποιος έχει δηλώσει ότι νοίκιασε ένα σπίτι για 6 μήνες μέσα στο 2024 ή εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου σημειώνει πως υπάρχουν ανείσπρακτα ενοίκια, τότε ο μισθωτής θα λάβει το 1/12 του ποσού που φαίνεται πως πλήρωσε μέσα στη χρονιά.

Προσαύξηση τέκνου 50 ευρώ: Σύμφωνα με τα «ψιλά γράμματα» η προσαύξηση δεν χορηγείται, εάν η ενίσχυση που καταβλήθηκε αντιστοιχεί στο 1/12 των ενοικίων που δηλώθηκαν για ολόκληρη την χρονιά. Επί της ουσίας τα 50 ευρώ για τα παιδιά, τα έλαβαν μόνον όσοι έχουν υψηλότερα ενοίκια από το «πλαφόν» των 800 ευρώ τον μήνα, καθώς το ποσό που τους αντιστοιχεί είναι χαμηλότερο από τα μισθώματα που δηλώνουν πως πληρώνουν.

Τα λάθη

Λάθη εντοπίστηκαν κυρίως στις φορολογικές δηλώσεις, όπου σε αρκετές περιπτώσεις το ποσό που καταβλήθηκε κάθε μήνα δηλώθηκε ως σύνολο έτους.

Οι ενοικιαστές υποχρεούνται να δηλώσουν μονο τα ετήσια ποσά ενοικίου, που έχει πράγματι καταβάλει. Υπενθυμίζεται ότι στους κωδικούς 811-816 αναγράφεται η ετήσια και όχι η μηνιαία δαπάνη ενοικίου, που καταβλήθηκε το 2024 για κύρια κατοικία.

Τα αιτήματα υποβάλλονται ψηφιακά στο myAADE

Σε περίπτωση, που, μέσα στο 2024, ο μισθωτής έχει νοικιάσει περισσότερες από μία κύριες κατοικίες διαδοχικά, πρέπει να δηλώσει ξεχωριστά τα ενοίκια, που κατέβαλε για κάθε ακίνητο.Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς 817 – 822, όπου δηλώνεται η ετήσια δαπάνη ενοικίου για φοιτητική κατοικία.

Εκεί πρέπει να ελέγξουν αν έχει γραφτεί το πραγματικό ετήσιο ποσό που καταβλήθηκε για το ενοίκιο. Εφόσον υπάρχει απόκλιση, το ποσό διορθώνεται, αποθηκεύεται και η δήλωση υποβάλλεται κανονικά. Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνεται άμεσα το σύστημα για να επανυπολογίσει την ενίσχυση.

Επιπλέον, υπάρχουν φάκελοι με ελλιπή στοιχεία, όπως για παράδειγμα δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN ή ακόμη και μισθώσεις χωρίς ηλεκτρονικό μισθωτήριο, κυρίως όταν εκμισθωτής είναι το Δημόσιο ή ανήλικος.

Τροποιητικές και πληρωμές

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Όσοι δεν έλαβαν καθόλου επιστροφή ενοικίου ή έχουν λάβει μικρότερο ποσό από το 1/12 του μισθώματος, μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση, καταβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Τα αιτήματα υποβάλλονται ψηφιακά στο myAADE, ενώ η προθεσμία για διορθώσεις και επανεξετάσεις λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.

Βιασύνη λόγω του πολιτικού κλίματος

Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση έσπευσε βιαστικά να ανακοινώσει ένα μέτρο, για το οποίο αφενός το σύστημα πληρωμών της ΑΑΔΕ δεν ήταν έτοιμο και αφετέρου όπως αποκαλύπτεται και οι ίδιοι οι φορολογούμενοι στη διάρκεια της υποβολής των δηλώσεων τους – φέτος την Άνοιξη για τα εισόδηματα του 2024 – συμπλήρωναν με ελλιπή ή με λανθασμένο τρόπο τα στοιχεία για ενοίκια και εισοδήματα.

Η κυβέρνηση όφειλε, σχολιάζουν λογιστικά γραφεία, να λάβει υπόψη της όλα τα προαναφερόμενα δεδομένα και να μην έρχεται τώρα να υποβάλλει σε μία νέα διαδικασία ταλαιπωρίας τους πολίτες για τροποποιητικές δηλώσεις.

Είναι προφανές ότι το πολιτικό κλίμα για την κυβέρνηση είναι αρνητικό. Και μία ακόμη φορά όπως και στην περίπτωση των πληρωμών των αγροτών έσπευσε να λειτουργήσει με όρους καθαρά και μόνο επικοινωνιακούς.

Πηγή: ot.gr