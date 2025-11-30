Κάτοχος Οσκαρ σεναρίου γραμμένου κατευθείαν για την μεγάλη οθόνη για τον “Ερωτευμένο Σαίξπηρ” (1998) του Τζον Μάντεν, ο θεατρικός συγγραφέας σεναριογράφος και παραγωγός Τόμ Στόπαρντ, απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών στο Ντόρσετ της Αγγλίας.

Γεννημένος στην Τσεχοσλοβακία, ο εβραικής καταγωγής Τόμας Στράουσλερ, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την χώρα του όταν ήταν παιδί και να μεταναστευσει μαζι με τους γονείς του προκειμένου να γλιτώσουν απο τους ναζιστές.

Οταν ο πατέρας του πέθανε, η μητέρα του παντρεύτηκε Αγγλο, τον Κενεθ Στόπαρντ και εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πολλά χρόνια αργότερα, σε ηλικία 60 ετών, ο Στόπαρντ όταν άρχισε να αναζητεί τις εβραικές ρίζες του έχοντας μάθει ότι πολλοί συγγενείς του είχαν πεθάνει στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Εβραίων από τους ναζιστές, αντιμετώπισε προβλήματα με τον πατριό του ο οποίος του ζήτησε να αλλάξει το επώνυμό του επειδή δεν ήθελε να γνωστοποιηθεί ότι ο Στόπαρντ ήταν Εβραίος.

Ως σεναριογράφος, ο Στόπαρντ συνεργάστηκε με τον Τέρι Γκίλιαμ στην ταινια “Μπραζίλ” (για την οποια υπήρξε υποψήφιος για Οσκαρ ), τον Στίβεν Σπίλμπεργκ στην “Αυτοκρατορία του Ηλιου” και τον Φρεντ Σκεπίζι στη “Ρωσική εστία”.

Επίσης, το 1990, ο Στόπαρντ έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία “Ο Ρόζενκραντς και ο Γκίλντενστερν ειναι νεκροί” με τους Γκάρι Ολντμαν.και Τιμ Ροθ, που απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Αυτή ήταν η μοναδική ταινία που ο Στόπαρντ σκηνοθέτησε.

Το έργο “Ο Ρόζενκραντς και ο Γκίλντενστερν ειναι νεκροί” ήταν κατ’ αρχάς θεατρικό και για αυτό, ο Στόπαρντ κέρδισε το πρώτο από τα τέσσερα βραβεία ΤΟΝΥ του το 1967. Τα υπόλοιπα ήταν για τα έργα “Travesties” (1976), “The Real Thing” (1984) και το 2006για την σειρά έργων “Coast of Utopia”.