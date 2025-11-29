Μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και ενδελεχή έρευνα αστυνομικοί από το οργανωμένο έγκλημα κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να περάσουν χειροπέδες σε 2 άνδρες που είχαν ρίξει χειροβομβίδα σε κατάστημα εστίασης στα Σεπόλια το περασμένο καλοκαίρι, τραυματίζοντας σοβαρά δυο αλλοδαπούς.

Το ΒΗΜΑ έχει εξασφαλίσει το βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τον Παλαιστίνιο βομβιστή να πετάει τη χειροβομβίδα εντός του καταστήματος. Κάποιοι από τους θαμώνες προλαβαίνουν, δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη να βγουν τρέχοντας στον δρόμο. Ο 36χρονος δράστης μαζί με το συνεργό του το βάζουν στα πόδια.

Από την έκρηξη της χειροβομβίδας τραυματίστηκε σοβαρά ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και πιο ελαφρά ένας εκ των πελατών που δεν πρόλαβε να βγει από το κατάστημα.

Από την έρευνα των αρχών, την εντολή για το χτύπημα φέρεται να είχε δώσει μεγαλοκακοποιός, μέσα από την φυλακή ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές.

Ο 36χρονος βομβιστής και ο 24χρονος συνεργός, ο οποίος ήταν ήδη έγκλειστος για υπόθεση ναρκωτικών ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές.

Σε βάρος των 2 κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών.

Οι 2 άνδρες έχουν απασχολήσει ουκ ολίγες φορές τις αρχές για διάφορα αδικήματα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, κλοπές και απείθεια.