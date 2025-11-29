Στο νέο επεισόδιο του Βήμα Σήμερα, ο Γιάννης Θ. Διαμαντής υποδέχεται τον σκηνοθέτη Νικορέστη Χανιωτάκη με αφορμή την παράσταση «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης», που κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο ΗΒΗ στις 3 Δεκεμβρίου.

Μια μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή, με 21 συντελεστές επί σκηνής, ζωντανή μουσική, αρχειακό υλικό και επίκεντρο τη ζωή, το έργο και πάνω απ’ όλα, το φως του Νίκου Ξυλούρη.

Ο Νικορέστης Χανιωτάκης μιλά με βαθιά συγκίνηση για τον Νίκο Ξυλούρη, έναν καλλιτέχνη που όπως λέει «προσωποποιεί την Κρήτη», αλλά και για το προσωπικό βάρος ευθύνης που νιώθει, ως σκηνοθέτης και Κρητικός, δημιουργώντας μια παράσταση αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο-σύμβολο.

Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση έχει η Ουρανία Ξυλούρη, σύζυγος του Νίκου Ξυλούρη και σύμβουλος δραματουργίας της παράστασης. Ο σκηνοθέτης περιγράφει τις πολύωρες συναντήσεις τους, τις έντονες αλλά βαθιά τρυφερές συζητήσεις τους και το πώς η μαρτυρία της βοήθησε να αποτυπωθεί ο χαρακτήρας του Νίκου Ξυλούρη στη σκηνή με αλήθεια και σεβασμό.

Η παράσταση, όπως εξηγεί ο Χανιωτάκης, ισορροπεί ανάμεσα στη θεατρική αφήγηση, τη ζωντανή κρητική μουσική και το σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό, ενώ επιχειρεί να ανασύρει από τη μνήμη, όχι μόνο έναν μεγάλο τραγουδιστή, αλλά έναν άνθρωπο «που επέλεγε το φως απέναντι στο σκοτάδι».

Αφηγείται και ερμηνεύει η Αλκηστις Πρωτοψάλτη, ενώ ο Αιμιλιανός Σταματάκης αναλαμβάνει τον ρόλο του Νίκου Ξυλούρη.

Παίζουν: Μ. Αεράκης, Γ. Ασκάρογλου, Ξ. Γεωργίου, Ν. Γκέλια, Γ. Καλαντζόπουλος, Μ. Μπεγνής, Λ. Ξανθοπούλου, Ε. Πάλλα, Γ. Πέτρου, Α.Τσιλιμπίου, Γ. Φλωράτος

Συντελεστές: Κείμενο: Ζ. Πετράκη, Σκηνοθεσία: Ν. Χανιωτάκης, Σύμβ. δραματουργίας: Ο. Ξυλούρη, Ενορχηστρώσεις-Μουσ. διδασκ.: Α. Κατσιγιάννης, Μουσ. επιμ. κρητικού προγράμματος: Ρ. Ντέιλι, Σκηνικά: Μ. Παντελιδάκης, Κοστ.: Ι. Καλαβρού, Χορογραφίες-Επιμ. κίνησης: Ε. Γεροδήμου, Φωνητική διδασκ.: Γ. Μαθές, Φωτ.: Κ. Μαραγκουδάκη, Α’ βοηθός σκην.: Θ. Κοκκινίδου, Β’ βοηθός σκην.: Ε. Κανέλλη, Αφήγηση-ερμηνεία: Ά. Πρωτοψάλτη, Τραγούδι: Γ. Μαθές, Κρητική μουσική και τραγούδι: Μ. & Ρ. Δαμουλάκης, Παραγωγή: Stages Network Μονοπρόσωπη ΑΕ

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «”Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης”: Η ιστορία πίσω από την παράσταση» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

00:45 Ο Νίκος Ξυλούρης ως έμπνευση για τον σκηνοθέτη, Νικορέστη

02:46 Η Ουρανία Ξυλούρη ως καθοριστικός άξονας της δραματουργίας

07:50 Η πρόκληση να αποδοθεί η ψυχή ενός θρύλου στη σκηνή

09:50 Ο συνδυασμός αφήγησης, ζωντανής κρητικής μουσικής, πρωτότυπου αρχειακού υλικού από 21 συντελεστές επί σκηνής σε 2,5 ώρες

11:27 Το καλλιτεχνικό εύρος της παραγωγής

14:00 Οι σκηνοθετικές ατέλειες που εξυπηρετούν τον ανώτερο σκοπό της απόδοσης της προσωπικότητας του Ξυλούρη

16:02 Οι δυσκολίες της παράστασης και οι κλειστές πόρτες που συνάντησε ο σκηνοθέτης

