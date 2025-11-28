Μετά από χρόνια προσπάθειας, η ομάδα του Orange River-Karoo Conservation Area (ORKCA) πραγματοποίησε την πρώτη της μεταφορά άγριας ζωής, με την υποστήριξη του Rolex Perpetual Planet . Η επανατοποθέτηση springbok (είδος αντιλόπης), όρυξ και στρουθοκαμήλων σηματοδοτεί το πρώτο βήμα σε ένα πραγματικά φιλόδοξο πρόγραμμα ανασύστασης οικοσυστημάτων, το οποίο στοχεύει να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα επαναδημιουργίας άγριας ζωής στην αφρικανική ήπειρο.

Το νοτιότερο τμήμα της Ναμίμπια, κατά μήκος του ποταμού Orange, φιλοξενούσε κάποτε τη μεγαλύτερη χερσαία μετανάστευση στον πλανήτη. Υπερβαίνοντας ακόμη και τη διάσημη μετανάστευση των γαζέλων στην Ανατολική Αφρική, τεράστια κοπάδια springbok, γνωστά ως trekbokken, έως και 10 εκατομμυρίων ζώων περιπλανιόνταν στην περιοχή ακολουθώντας τις εποχικές βροχές.

« Μπορούσες να δεις τον ενθουσιασμό και τη χαρά της ομάδας καθώς το πρώτο springbok πηδούσε από το φορτηγό. Ήταν μια εμβληματική στιγμή για το πρόγραμμα ORKCA, ένα μεγάλο ορόσημο. »

– Nabot Mbeeli, CEO του ORKCA

Ωστόσο, στη διάρκεια του περασμένου αιώνα, οι πληθυσμοί της άγριας ζωής στη Νότια Ναμίμπια μειώθηκαν κατά 90%. Με περισσότερες μαζικές εξαφανίσεις από οποιοδήποτε άλλο μέρος στη σαχαρική Αφρική, η περιοχή έχασε τους ελέφαντες, τους ιπποπόταμους, τα λιοντάρια και τις ύαινες, ενώ η εμπορική γεωργία κυριαρχεί πλέον στην περιοχή. Οι φράχτες που τοποθετήθηκαν, κατέστρεψαν τα παραδοσιακά μεταναστευτικά μονοπάτια και συνέβαλαν στην εξαφάνιση της εντυπωσιακής μετανάστευσης των springbok, με τα σημερινά κοπάδια να αριθμούν πλέον μόλις μερικές εκατοντάδες ζώα.

Από την ίδρυσή του το 2020, το ORKCA ακολουθεί μια πρωτοποριακή προσέγγιση στη διατήρηση της άγριας ζωής: αγοράζει δημόσια διαθέσιμη γη και δημιουργεί μια εκτεταμένη προστατευόμενη περιοχή. Σήμερα καλύπτει πάνω από 160.000 εκτάρια, με στόχο να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο μέσα στα επόμενα 15–20 χρόνια.

Σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και με την υποστήριξη της Rolex Perpetual Planet Initiative, η ομάδα ORKCA πραγματοποίησε τις πρώτες επανεισαγωγές ζώων στο πεδίο: 10 όρυξ, 10 springbok και 10 στρουθοκαμήλους. Για την προετοιμασία αυτή της επανένταξης χρειάστηκαν δύο ολόκληρα χρόνια, ενώ οι κινήσεις των ζώων θα παρακολουθούνται συστηματικά, ώστε να καθοδηγήσουν μελλοντικές δράσεις επαναδημιουργίας του οικοσυστήματος. Με την υποστήριξη της Rolex από το 2023, το ORKCA επιδιώκει να αποκαταστήσει το οικοσύστημα της ερήμου Karoo, να επανασυνδέσει τις περιοχές Nama και Succulent Karoo και να ενισχύσει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη μέσω της αποκατάστασης του τοπίου και της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων.

«Τα ζώα δεν αναγνωρίζουν καθόλου τα όρια. Διασχίζουν αυτά τα τοπία εδώ και πολλά χρόνια. Αυτά τα όρια είναι ανθρωπογενή.»

– Nabot Mbeeli, CEO του ORKCA

Όταν οι συνιδρύτριες του ORKCA, Andreia Pawel και Red Barthorp, έφτασαν για πρώτη φορά στην περιοχή το 2016, η γη ήταν καλυμμένη με ανθρώπινες υποδομές. Ο πόλεμος και οι δύσκολες ιστορικές συνθήκες είχαν αφήσει ένα τοπίο κατακερματισμένο από φράχτες και εγκαταλελειμμένα μέταλλα, δυσχεραίνοντας την επιβίωση της μεταναστευτικής άγριας ζωής. Μετά από τέσσερα χρόνια καθαρισμού και ανάπτυξης τουρισμού εξερεύνησης, και με την πανδημία Covid-19 να “παγώνει” τα ταξίδια, συνειδητοποίησαν ότι επιθυμούσαν να ασχοληθούν με τη διατήρηση σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Έτσι γεννήθηκε το ORKCA, ένα εντελώς νέο μοντέλο διατήρησης στη Νανίμπια, μέσω της απόκτησης γεωργικών εκτάσεων και της συνεργασίας με ντόπιους ιδιοκτήτες γης, ώστε να δημιουργηθεί ένας μεγάλος συνεχής προστατευμένος διάδρομος όπου η άγρια ζωή μπορεί να κινείται ελεύθερα και η πανίδα μεγάλης κλίμακας να ανακάμψει. Οι φράχτες που αφαιρούνται από τα κτήματα επαναχρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ορίων με γειτονικές συντηρήσεις, ενώ μοντέλα συνδυαστικής χρήσης γης επιτρέπουν τη συνύπαρξη εμπορικής γεωργίας και διατήρησης.

Αναγνωρίζοντας πως η προστασία ολόκληρου του οικοσυστήματος είναι πιο ουσιαστική από τη δημιουργία πολλών μικρών προστατευμένων περιοχών, το ORKCA έχει ως τελικό όραμα ένα διασυνοριακό καταφύγιο, με τον ποταμό Orange στο επίκεντρο. Η προσπάθεια περιλαμβάνει την εξασφάλιση γης στη ναμιμπιανή πλευρά, τη συνεργασία με εταίρους στη Νότια Αφρική και τη διασφάλιση πλήρους πρόσβασης του αυτόχθονου λαού Nama στον ποταμό.

«Η Rolex μας έχει υποστηρίξει πραγματικά από την αρχή, όταν ήμασταν ακόμη ένα όνειρο – είδαν κάτι. Μας έχουν υποστηρίξει στην εξασφάλιση γης για τη διατήρηση σε μόνιμη βάση, στην ανάπτυξη της επιστημονικής μας έρευνας και στην επανεισαγωγή άγριας ζωής. Μας δίνουν συμβουλές και διδάγματα από άλλα προγράμματα διατήρησης που υποστηρίζουν· έχουν μεγάλη γνώση.»

– Andreia Pawel, Συνιδρύτρια του ORKCA

Με τη Ναμίμπια να βιώνει τις πιο ευεργετικές βροχοπτώσεις των τελευταίων 100 χρόνων, είναι η ιδανική στιγμή για ακόμη μεγαλύτερες επανεισαγωγές άγριας ζωής στο τοπίο του ORKCA. Καθώς τα ζώα κινούνται και βόσκουν, αερίζουν φυσικά το έδαφος, επιτρέποντας στους σπόρους να βλαστήσουν και δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη για το οικοσύστημα.

«Το ORKCA μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη ιστορία αναβίωσης άγριας φύσης στη Νότια Αφρική . Αυτό το τοπίο έχει τόσο μεγάλη δυναμική που πρέπει να συνεχίσουμε. Είναι έργο μίας ζωής, αλλά είναι απολύτως εφικτό να αναζωογονηθεί ο διάδρομος του ποταμού Orange.»

– Andreia Pawel, Συνιδρύτρια του ORKCA

Η ομάδα εργάζεται για την εξασφάλιση του βόρειου ορίου της προστατευόμενης περιοχής, ώστε να προστατευθούν τα γειτονικά εκτρεφόμενα ζώα και να μπορέσουν στο μέλλον να επανεισαχθούν θηρευτές, όπως οι τσιτάχ, που θα συμβάλλουν στη φυσική ρύθμιση των κοπαδιών. Η πρώτη απελευθέρωση άγριας ζωής, με την υποστήριξη της Rolex, παράγει πολύτιμα δεδομένα, καθώς η παρακολούθηση των κινήσεων των ζώων βοηθά στην κατανόηση των μεταναστευτικών προτύπων και των συνηθειών τους, πληροφορίες κρίσιμες για τα επόμενα στάδια της επαναδημιουργίας του φυσικού οικοσυστήματος.