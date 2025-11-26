Δυναμώνουν ώρα με την ώρα οι βροχές, με τη χώρα να εισέρχεται σε καθεστώς Red Alert από απόψε το βράδυ και για 48 ώρες, με την κακοκαιρία Adel να επελαύνει στη χώρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, τα επόμενα δύο 24ωρα αναμένονται έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές, με αυξημένο κίνδυνο για προβλήματα από ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Πέμπτη και Παρασκευή αναμένεται να είναι οι πιο δύσκολες ημέρες του κύματος κακοκαιρίας.

Ακολουθεί χάρτης με τις περιοχές που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα επιπτώσεων:

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση ετοιμότητας Red Code τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου και τους δήμους αυτών των Περιφερειών από σήμερα 26/11 έως και την Παρασκευή 28/11, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και της αναβάθμισης από την ΕΜΥ του Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Όπως διευκρινίζουν πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σήμερα πιθανόν να τεθούν και άλλες περιφέρειες της χώρας σε κατάσταση ετοιμότητας.

Πού χρειάζεται προσοχή την Τετάρτη

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/EAA, επιδείνωση του καιρού περιμένουμε κατά τη διάρκεια της Τετάρτης από τα βορειοδυτικά.

Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μεταβολής θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τα κατά τόπους μεγάλα ύψη βροχόπτωσης. Σημαντικές βροχοπτώσεις αναμένονται και από την Παρασκευή 28/11.

Πιο αναλυτικά:

Αρχικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας στην Κέρκυρα, στους Παξούς και σε περιοχές της Ηπείρου. Προοδευτικά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο σύνολο της δυτικής χώρας και σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά.

Τοπικές βροχές ή καταιγίδες μικρότερης έντασης αναμένονται επίσης σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Πού χρειάζεται προσοχή την Πέμπτη

Την Πέμπτη 27/11 τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Φαινόμενα μικρότερης έντασης και τοπικού χαρακτήρα αναμένονται στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Επισημαίνεται ότι αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Στον παρακάτω προγνωστικό χάρτη παρουσιάζεται το αθροιστικό ύψος βροχής που αναμένεται από την Τρίτη 25/11 έως και το πέρας της Πέμπτης 27/11.

Η πορεία της κακοκαιρίας

Καλλιάνος: Πιθανότητα για πλημμύρες

Ο Γιάννης Καλλιάνος δίνει τα εκτιμώμενα ύψη βροχής ανά περιοχή, από σήμερα Τετάρτη μέχρι το Σάββατο. Μέσα στις περιοχές και η Αττική όπου αναμένονται να πέσουν 70–90 mm, με καταιγίδες κατά διαστήματα.

Πιο αναλυτικά:

Ιόνιο: 200–250 mm (στα κεντρικά και βόρεια τμήματα κυρίως)

Ήπειρος : 150–170 mm (στις κεντρικές και δυτικές περιοχές κυρίως)

Δυτική & Νότια Πελοπόννησος : 160–180 mm

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη : 200–250 mm

Ανατολικό Αιγαίο : 200–220 mm

Αττική : 70–90 mm, με καταιγίδες κατά διαστήματα

Θεσσαλονίκη : 100 – 120 mm, με καταιγίδες κατά διαστήματα

Το πιο κρίσιμο 48ωρο

Η Πέμπτη και η Παρασκευή αποτελούν το διήμερο όπου τα φαινόμενα θα κορυφωθούν, με πιο εκτεταμένη δραστηριότητα των βροχοπτώσεων και των καταιγίδων και μεγαλύτερη διάρκεια, αναφέρει ο κ. Καλλιάνος.

Παρότι θα υπάρξουν ορισμένα διαλείμματα με βελτιωμένο καιρό, η ασταθής ατμόσφαιρα που θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Adel θα συνεχίσει να προκαλεί βροχές και καταιγίδες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τις κλιματικές τιμές της εποχής. Από την Κυριακή, το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα, επιτρέποντας τη σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Οι περιοχές που κινδυνεύουν με πλημμύρες

Κέρκυρα

Παξοί

Λευκάδα

Ιθάκη

Κεφαλονιά

Ζάκυνθος

Θεσπρωτίας – Πρέβεζας (δυτικά τμήματα)

Αιτωλοακαρνανίας (δυτικά τμήματα)

Ηλείας (δυτικά τμήματα)

Μεσσηνίας

Λακωνίας (νότια τμήματα)

Χαλκιδικής (ανατολικά τμήματα)

Σερρών (νότια τμήματα)

Δράμας (νότια τμήματα)

Καβάλας (και Θάσος)

Ξάνθης (νότια τμήματα)

Ροδόπης

Χίος

Σάμος

Ικαρία

Κως

Χανίων (δυτικά τμήματα)

Αττικής και Θεσσαλονίκης (μικρότερη η πιθανότητα, όμως υπαρκτή)

Τσατραφύλλιας: Πέμπτη και Παρασκευή το «ζουμί» της κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχει πολύ έντονα χαρακτηριστικά όπως ραγδαιότητες, μεγάλα ύψη βροχής, χαλαζοπτώσεις και τοπικά μπουρίνια αναφέρει στην πρόγνωσή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Εκτός από τη δυτική Ελλάδα και τη νότια Πελοπόννησο η κακοκαιρία θα χτυπήσει έντονα τις παρακάτω περιοχές (Πέμπτη-Παρασκευή) : Σέρρες, Δράμα, Ξάνθη, Καβάλα, Ροδόπη, Έβρο, Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και οριακά Χαλκιδική και Δωδεκάνησα.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα επηρεαστούν και οι θαλάσσιες συγκοινωνίες κυρίως στο Αιγαίο και την Πέμπτη και στο νότιο Ιόνιο. Κρύο δεν προβλέπεται αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος.