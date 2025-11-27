Με μια τιμητική εκδήλωση στις 27 Νοεμβρίου 2025, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) βράβευσε 190 φοιτήτριες και φοιτητές που συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις του Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς για το ακαδημαϊκό έτος 2024–2025, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στην ενίσχυση του κοινωνικού αποτυπώματος του Πανεπιστημίου.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, η Διευθύντρια Βιωσιμότητας & Εταιρικής Επικοινωνίας του ομίλου Μοτοδυναμική, Μάιρα Πασσιά, και η ιδρύτρια και πρόεδρος της Humanity Greece, Γεωργία Παράσχου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πανελλαδικά η έρευνα του Πανεπιστημίου με τίτλο «Εθελοντισμός στην Ελλάδα – το προφίλ του Έλληνα Εθελοντή», από τον κ. Ανδρέα Ευαγγελάτο, μέλος του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του ΟΠΑ. Η έρευνα, η οποία γίνεται πρώτη φορά σε ολόκληρη την Ελλάδα, υλοποιήθηκε με τη χορηγία του Ομίλου Μοτοδυναμική και την υποστήριξη της Humanity Greece, στο πλαίσιο των ουσιαστικών σχέσεων συνεργασίας τους με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τιμητικές διακρίσεις για την εξαιρετική συμμετοχή τους έλαβαν ο φοιτητής Μιχάλης Περιάλης και η φοιτήτρια Ελευθερία Γερμενή.

«Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας μακρά παράδοση σε δράσεις εθελοντισμού, αναγνωρίζει την κοινωνική ευθύνη και προσφορά των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη διάπλαση υπεύθυνων και ευαισθητοποιημένων πολιτών. Μέσα από τις δράσεις που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύουμε τις αξίες και τα ιδεώδη του εθελοντισμού και στοχεύουμε στην ετήσια αύξηση του αριθμού των ενεργών εθελοντών. Επίσης, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την παρουσίαση της καινοτόμου έρευνας του Πανεπιστημίου για τον Εθελοντισμό στην Ελλάδα, μια πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ολόκληρη την επικράτεια», δήλωσε ο Πρύτανης του ΟΠΑ, καθηγητής Βασίλης Βασδέκης μεταξύ άλλων.

Η Διευθύντρια Βιωσιμότητας & Εταιρικής Επικοινωνίας του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, κυρία Μάιρα Πασσιά δήλωσε: «Στον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ θεωρούμε ότι η προσφορά απαιτεί συντονισμό, γνώση και συνεργασίες με πραγματικό νόημα. Γι’ αυτό επιλέξαμε να χρηματοδοτήσουμε την πρώτη πανελλαδική έρευνα για τον Εθελοντισμό, μια σημαντική πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη Humanity Greece και βρήκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τον ιδανικό επιστημονικό εταίρο για την υλοποίησή της. Η δική μας συνεισφορά δεν περιορίστηκε στη χρηματοδότηση. Το σημαντικότερο είναι ότι φέραμε κοντά δύο από τους πιο σημαντικούς συνεργάτες μας — το ΟΠΑ και τη Humanity Greece — δημιουργώντας μια πλατφόρμα συνεργασίας που συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με την κοινωνική δράση. Στόχος μας ήταν να διασφαλίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα έχει βάθος, επιστημονική εγκυρότητα και ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ως Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο να καλλιεργούμε κουλτούρα ευθύνης και να στηρίζουμε δράσεις με διάρκεια και πραγματική αξία για την κοινωνία.».

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Humanity Greece, κυρία Γεωργία Παράσχου συμπλήρωσε: «Στη Humanity πιστεύουμε ότι ο εθελοντισμός δεν αποτελεί μόνο μια πράξη ατομικής προσφοράς, αλλά έναν ισχυρό μηχανισμό κοινωνικής συνοχής, ανάπτυξης δεξιοτήτων και συλλογικής προόδου. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία μας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν ήταν απλώς μια ευκαιρία συλλογής δεδομένων. Ήταν μια στρατηγική σύμπραξη που μας επέτρεψε να αποτυπώσουμε με μεθοδολογική ακρίβεια τις στάσεις, τα κίνητρα και τις ανάγκες των νέων γύρω από τον εθελοντισμό στην Ελλάδα και αυτό επιτεύχθη με την αποκλειστική υποστήριξη του Όμιλου Μοτοδυναμική. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν με σαφήνεια ότι οι νέες/οι επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά σε κοινωνικές δράσεις, αρκεί να τους δοθούν ουσιαστικές ευκαιρίες, δομημένα πλαίσια συμμετοχής και δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης. Για εμάς στη Humanity, αυτά τα ευρήματα δεν αποτελούν απλά συμπεράσματα. Αποτελούν έναν οδηγό για τον επανασχεδιασμό και τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων μας, αφού καθοδηγούν τις προσπάθειες μας να διαμορφώσουμε δράσεις με μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα, βασισμένες σε επιστημονική τεκμηρίωση και σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.».

Στο σύνολό τους, οι εθελοντικές ομάδες του ΟΠΑ πρόσφεραν πολύτιμο έργο αφήνοντας ένα ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, συμμετέχοντας σε δράσεις όπως: Τα Κοινωνικά Φροντιστήρια, η Εθελοντική Αιμοδοσία, η ενεργή συμβολή της ομάδας AUEB Gen Z με δράσεις όπως τα Buddies που καθοδηγούν φοιτητές και φοιτήτριες στην πορεία και τη ζωή τους στο πανεπιστήμιο, τα podcasts, τα events και τα social media του Πανεπιστημίου, η υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω του Προγράμματος Εθελοντισμού της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Κέντρο ACEin του ΟΠΑ, η εθελοντική συμμετοχή στις Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ, η ομάδα ESN AUEB που επικουρεί τους φοιτητές Erasmus καθώς επίσης και οι εθελοντές που συνέβαλαν στην οργάνωση και υλοποίηση της μεγάλης εκδήλωσης με θέμα «Ημερίδα Ισότιμης Πρόσβασης».

