Με διαδικασίες εξπρές, η κυβέρνηση εισάγει προς συζήτηση στη σημερινή (11:00) συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, τη νέα Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), που συνομολόγησαν, ενώπιον της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, οι κοινωνικοί εταίροι, υπερβαίνοντας έναν σημαντικό περιορισμό στις εργασιακές σχέσεις, που ήταν απότοκος της μνημονιακής περιόδου.

Η εισήγηση της κ. Κεραμέως είναι το πρώτο κατά σειράν θέμα της συνεδρίασης, η οποία έχει «βαριά ατζέντα» και στην οποία ξεχωρίζουν ακόμη η παρουσίαση του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2026-2030, όπως και το νομοσχέδιο για την αναθεώρηση του κληρονομικού δικαίου. Επίσης, θα παρουσιαστούν τα νομοσχέδια για την καλύτερη οργάνωση του χώρου, την παροχή ενιαίων υπηρεσιών γύρω από το ακίνητο και τον νέο Εθνικό Οργανισμό και για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/2661 για τα ευφυή συστήματα μεταφορών.

Τι σηματοδοτεί η νέα Συμφωνία

Το κυβερνητικό επιτελείο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην Κοινωνική Συμφωνία για τις ΣΣΕ, καθώς, όπως επισημαίνεται, «συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση». Η νέα Συμφωνία, όπως επισημαίνεται, υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς, ενώ θέτει κανόνες στην αγορά και προσφέρει ασφάλεια στον εργαζόμενο και σταθερότητα στον εργοδότη. Είναι η πρώτη φορά που μία τέτοια συμφωνία φέρει την υπογραφή του συνόλου των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων και της Πολιτείας.

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που θα δρομολογηθούν με τη νέα Συμφωνία, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι:

ανοίγει ο δρόμος για περισσότερες συλλογικές συμβάσεις καθώς μειώνεται το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης από 50% σε 40%, ενώ δημιουργείται νέα δυνατότητα για την επέκτασή τους, καθώς το ποσοτικό κριτήριο του 40% δε θα εξετάζεται καθόλου, όταν τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας συνυπογράφουν Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι. επιτυγχάνεται η πλήρης προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Όλοι οι όροι μιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της. Αρχικά, δίνεται μία παράταση τριών μηνών στην ισχύ της. Μετά την παρέλευση αυτού του χρόνου, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας. Καταργείται, δηλαδή, η μνημονιακή ρύθμιση για τη μερική μετενέργεια που ισχύει από το 2012 και επαναφέρεται το προμνημονιακό καθεστώς της πλήρους μετενέργειας.

Ειδικότερα, το νέο πλαίσιο, για μεν τους εργαζόμενους σημαίνει δυνατότητα για αύξηση μισθών και παροχών, σταθερό, ασφαλές και προβλέψιμο εργασιακό περιβάλλον, λιγότερο άγχος, αφού μειώνεται η ανησυχία για αλλαγές στους εργασιακούς όρους. Ενώ για τις επιχειρήσεις, σημαίνει σταθερότητα, δυνατότητα επένδυσης στους εργαζόμενους, περιβάλλον με ξεκάθαρους κανόνες δίχως συνεχείς ή ανοιχτές διαπραγματεύσεις, περιβάλλον που διευκολύνει και ενισχύει την ανάπτυξη και την καταπολέμηση αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η ατζέντα του Υπουργικού

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι τα εξής: