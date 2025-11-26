Σε συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας κατέληξαν κυβέρνηση και εργοδότες – εργαζόμενοι.

Οι επίσημες ανακοινώσεις γίνονται σε κοινή συνέντευξη Τύπου που δίνουν η υπουργός Εργασίας Νίκης Κεραμέως με όλους τους επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ).

«Είναι μια ιστορική συμφωνία που σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας εποχής. Είχα δεσμευθεί ότι πριν το τέλος του 2025 θα παρουσιαστεί ο οδικός χάρτης για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι μια ιστορική συμφωνία όχι μόνο γιατί κάτι ανάλογο δεν έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά γιατί χτίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας που δίνει σταθερότητα, ασφάλεια και ξεκάθαρους κανόνες» είπε η κ. Κεραμέως.

Σύμφωνα με την υπουργό σύντομα θα καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι. Αυτό στην πράξη σημαίνει «αύξηση αποδοχών, σταθερό εργασιακό περιβάλλον και λιγότερο άγχος. Είναι μια βαθιά ανάσα ασφάλειας» όπως επισήμανε. Για τους εργοδότες, ανέφερε, «σημαίνει σταθερότητα με περιβάλλον με κανόνες που ενισχύει την ανάπτυξη».

«Τέλος στους μνημονιακούς περιορισμούς»

«Οδηγήθηκαμε σε ένα κείμενο συμφωνία που δίνει οριστικό τέλος στους μνημονιακούς περιορισμούς» είπε η Νίκη Κεραμέως.

Πρώτος άξονας: «Πιο εύκολη επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, αποτελεί τον πρώτο άξονα της συμφωνίας. Το ποσοστό ως προϋπόθεση της επεκτασιμότητας των συμβάσεων στο 40% από 50% που είναι σήμερα».

Δεύτερος άξονας: «Αν μια συλλογική σύμβαση υπογράφεται από τη ΓΣΕΕ και ένα εθνικό εργοδοτικό φορέα δεν κοιτάμε την αντιπροσωπευτικότητα. Η ΓΣΕΕ μπορεί να συνάπτει κλαδικές συμβάσεις, συμπλήρωσε η ίδα, ενώ μειώνονται τα στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή στα συνδικαλιστική Μητρώα».

Τρίτος άξονας: Η συμφωνία προβλέπει «καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών ΟΜΕΔ». Πιο αναλυτικά προβλέπεται:

Μηχανισμός προελέγχου των μονομερών αιτήσεων προσφυγής στη Μεσολάβηση και στη Διαιτησία

Σύσταση και λειτουργία τριμελούς επιτροπής στον Ο.ΜΕ.Δ.

Έλεγχος αυστηρά και μόνο των νόμιμων προϋποθέσεων για μονομερή προσφυγή

Κατάργηση του δεύτερου βαθμού διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. για την γρηγορότερη επίλυση διαφορών -διατήρηση δυνατότητας δικαστικής προσβολής της διαιτητικής απόφαση