Η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μετά την κατάρρευσή του που επήλθε με τα μέτρα του δεύτερου μνημονίου το 2012, επιχειρείται με την «ιστορική» – όπως χαρακτηρίστηκε – κοινωνική συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Η συμφωνία που επετεύχθη μετά από διάλογο επτά μηνών προβλέπει μέτρα για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων τα οποία, μέσω ενός οδικού χάρτη, θα νομοθετηθούν και αναμένεται να ξεκινήσουν αν ισχύουν από τις αρχές το 2026.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας, ανακοινώθηκε σε κοινή συνέντευξη της υπουργού Εργασίας με τους προέδρους της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΒΕΕ, των Εμπόρων, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΕ.

Οι συλλογικές συμβάσεις και η συμφωνία

Τα σημαντικότερα μέρη της συμφωνίας είναι:

Μετενέργεια συμβάσεων: Προβλέπεται η κατάργηση του 2ου μνημονιακού μέτρου που προέβλεπε την μερική μετενέργεια σε περίπτωση μη συμφωνίας των μερών κατά τις διαπραγματεύσεις στους 3 μήνες και επανέρχεται πλήρως η μετενέργεια, χωρίς μειώσεις μισθών, μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης.

Επέκταση των συμβάσεων: Η υποχρεωτική επέκταση των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών σε όλους του εργαζόμενους, βάσει ΚΑΔ και με δεδομένο αν η επιχείρηση είναι ενταγμένη στην κλαδική Ομοσπονδία. Το ποσοστό κάλυψης πέφτει από το 50% στο 40%.Σπροσκληθεί από μέλος, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης. Επίσης, προβλέπεται απλοποίηση των διαδικασιών για εγγραφή στα μητρώα οργανώσεων (ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ) ώστε να ενισχυθεί η εγγραφή σε αυτά και κατά συνέπεια η δυνατότητα επέκτασης συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

ΟΜΕΔ: Στην επιτάχυνση των διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών. Θεσπίζονται καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών μέσω του Ο.ΜΕ.Δ. Συγκεκριμένα, η Κοινωνική Συμφωνία προβλέπει μηχανισμό προελέγχου των προϋποθέσεων για μονομερή προσφυγή στη Μεσολάβηση και στη Διαιτησία από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί στον Ο.ΜΕ.Δ. Επίσης, καταργείται ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ για τη γρηγορότερη επίλυση διαφορών, ενώ διατηρείται η δυνατότητα δικαστικής προσβολής της διαιτητικής απόφασης.

Ιστορική χαρακτήρισε τη συμφωνία η υπουργός Εργασίας η οποία υπογράμμισε ότι περισσότεροι εργαζόμενοι θα καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις με πολύ σημαντικά οφέλη για εκείνους, αλλά και για τις επιχειρήσεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα από τα βασικά αιτήματα των εργατικών αλλά και ορισμένων εργοδοτικών οργανώσεων δεν υιοθετήθηκε. Αυτό αφορά στην διαμόρφωση των κατώτατων αμοιβών μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη υπογραφή Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Οι κατώτατοι μισθοί θα συνεχίσουν να καθορίζονται από την κυβέρνηση μετά από μια διαδικασία διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Πηγή: OT.GR