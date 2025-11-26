Το 87% των νεαρών μουσουλμάνων ηλικίας 15-24 ετών στη Γαλλία, στρέφεται προς το Ισλάμ, τη θρησκεία του, εφαρμόζοντας αυστηρά τους κανόνες του. Αυτό είναι ένα από τα ευρήματα της έρευνας του έγκυρου γαλλικού ινστιτούτου δημοσκοπήσεων Ifop (24/11/2025), η οποία προκαλεί μεγάλες αντιπαραθέσεις στη Γαλλία.

Στη χώρα όπου ο διαχωρισμός μεταξύ Εκκλησίας και κράτους έχει καθιερωθεί με νόμο από το 1905, διασφαλίζοντας την περιώνυμη «laicité» -τον εκκοσμικευμένο χαρακτήρα του κράτους, και λίγες μέρες μετά τις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση δέκα ετών, από τις τρομοκρατικές επιθέσεις ισλαμιστών στις 13 Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι, στις οποίες σκοτώθηκαν 132 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 413, η δημοσκόπηση ανοίγει εκ νέου τη δημόσια συζήτηση για το Ισλάμ και την επιρροή του στη Γαλλία.

Η αντιπαράθεση δεν αναμένεται να εκτονωθεί εύκολα: ήδη τέσσερις μουσουλμανικές οργανώσεις κατέθεσαν αγωγές εναντίον του Ifop, για προκατάληψη εναντίον των μουσουλμάνων. Ανάλογες ήταν και δηλώσεις βουλευτών του ακροαριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», του Ζαν Λυκ Μελανσόν, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι με αυτές τις έρευνες καλλιεργείται κλίμα ισλαμοφοβίας στη Γαλλία.

Το Ισλάμ δεύτερη θρησκεία στη Γαλλία μετά τον καθολικισμό

Σύμφωνα με την έρευνα του Ifop, ο συνολικός αριθμός των μουσουλμάνων στη Γαλλία αυξήθηκε από 0,5%, το 1985, σε 7% το 2025. Το Ισλάμ είναι πλέον η δεύτερη θρησκεία, μετά τον καθολικισμό (43%) και πριν από τον προτεσταντισμό (4%). Τo ποσοστό των Γάλλων που δηλώνει άθρησκο, ανέρχεται σε 37,5%.

Στους νέους μουσουλμάνους ηλικίας 15 έως 24 ετών, παρατηρείται η τάση να ακολουθούν πιο αυστηρό, θρησκευτικό τρόπο ζωής. Το 87% εξ αυτών δηλώνει ότι είναι θρησκευόμενο, το 59% θεωρεί ότι ο νόμος της «σαρία» (ισλαμικό δίκαιο) θα πρέπει να εφαρμόζεται ακόμη και σε χώρες που δεν είναι μουσουλμανικές, ενώ το 57% πιστεύει ότι οι νόμοι του Ισλάμ είναι ανώτεροι από αυτούς της Γαλλικής Δημοκρατίας. Επιπλέον, το 42% εκφράζει συμπάθεια προς τον ισλαμισμό, και σχεδόν ένας στους δύο, λέει ότι θα αρνείτο να δώσει φιλί στο μάγουλο σε άτομο του αντίθετου φύλου.

Τακτικές προσευχές και συχνές επισκέψεις σε τζαμιά

Στην έρευνα καταγράφεται επίσης ότι οι μουσουλμάνοι της Γαλλίας συμμετέχουν όλο και περισσότερο σε θρησκευτικές τελετές και προσεύχονται πολύ πιο τακτικά από ότι πριν από σαράντα χρόνια.

Το 1989, μόνον το 16% των μουσουλμάνων επισκέπτονταν τζαμιά, ενώ σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 35%. Το 1989, μόνον το 41% προσεύχονταν καθημερινά, ενώ το 2025, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 62% – στους νέους φθάνει στο 67%. Αντίστοιχη ανοδική πορεία ακολουθεί και η τήρηση των διατροφικών κανόνων σύμφωνα με τις επιταγές του Ισλάμ: μόνον το 12% των μουσουλμάνων κάτω των 25 ετών, καταναλώνει αλκοόλ.

Ισλαμική μαντίλα, ίσον ταυτότητα

Όσο για την ισλαμική μαντίλα, η έρευνα του Ifop καταγράφει ότι η χρήση της από τις μουσουλμάνες παραμένει συνολικά μια πρακτική μάλλον μειοψηφική και μη συστηματική, στη Γαλλία: το 31% φορεί μαντίλα, αλλά μόνο το 19% τη φορεί σταθερά.

Ωστόσο, η χρήση της έχει γίνει πλέον πολύ πιο συνηθισμένη στις νεότερες γενιές: σχεδόν μία στις δύο μουσουλμάνες ηλικίας 18-24 ετών, καλύπτει σήμερα τα μαλλιά της (45%), ποσοστό τριπλάσιο σε σχέση με το 2003 (16%), χρονιά του μεγάλου δημόσιου διαλόγου, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τη δια νόμου απαγόρευση της μαντίλας στη γαλλική δημόσια εκπαίδευση. Η ισλαμική μαντίλα αποτελεί για όσες γυναίκες τη φορούν, θρησκευτική επιταγή (80%), όμως οι μουσουλμάνες της Γαλλίας εκφράζουν μέσω της μαντίλας, και την υπερηφάνεια για την ταυτότητά τους: το 38% δηλώνει ότι τη φορεί για να δείξει «την προσήλωσή τους στη θρησκεία τους».

Παράλληλα, η χρήση της μαντίλας αντανακλά και την ανάγκη προστασίας ορισμένων γυναικών από τις πιέσεις στον δημόσιο χώρο: το 44% των μουσουλμάνων γυναικών δηλώνει ότι τη φορεί για να «μην τραβά τα βλέμματα των ανδρών», το 42% για να «αισθάνεται ασφαλής», 15% για να «μη θεωρηθούν προκλητικές», και το 2% επειδή υφίσταται «άμεση πίεση από οικείους».

Σύγκρουση με τις αξίες της Γαλλικής Δημοκρατίας

Στα συμπεράσματά τους, οι συντάκτες της έρευνας καταλήγουν ότι η πιο αυστηρή μορφή του Ισλάμ κερδίζει έδαφος στη Γαλλία αλλά ότι η χώρα δεν γίνεται πεδίο εφαρμογής για τη θεωρία της “μεγάλης αντικατάστασης” (των χριστιανών από τους μουσουλμάνους) όπως υποστηρίζει η γαλλική Ακροδεξιά.

Ωστόσο τονίζουν ότι η απόρριψη μορφών σωματικής ή οπτικής επαφής με το αντίθετο φύλο, όπως και η χρήση της μαντίλας από τις μουσουλμάνες της Γαλλίας, μαρτυρά μια τάση προς «διαχωρισμό των φύλων», η οποία βασίζεται στην απόκρυψη του γυναικείου σώματος, και στην αυστηροποίηση των σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Αυτή η τάση βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με τα δυτικά φιλελεύθερα ήθη όσο και με τις αξίες της ισότητας και της συνύπαρξης των φύλων οι οποίες ισχύουν στη Γαλλία.