Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινούνται οι τοποθετήσεις των ηγετών που συμμετέχουν στην Σύνοδο της Ντόχα στην οποία συμμετέχουν ο Αραβικός Σύνδεσμος και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (IOC) καθώς οι χώρες της Μέσης Ανατολής ετοιμάζουν την απάντηση τους σε αυτό που οι περισσότεροι συμμετέχοντες περιγράφουν ως ισραηλινή επιθετικότητα που μετά την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα με στόχο την ομάδα διαπραγματευτών της Χαμάς μπορεί να στραφεί κατά οποιουδήποτε.

Το Κατάρ δίνει τον τόνο στην Σύνοδο

Η συνεδρίαση άνοιξε με την τοποθέτηση του Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο οποίος υποστήριξε ότι ο στόχος της ισραηλινής κυβέρνησης με το πλήγμα αυτό δεν ήταν μόνο ένας. Όπως ανέφερε ο εμίρης: «Όποιος εργάζεται επίμονα και μεθοδικά για να δολοφονήσει το μέρος με το οποίο διαπραγματεύεται έχει σκοπό να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις. όμως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ονειρεύεται η περιοχή των Αράβων να γίνει μια σφαίρα ισραηλινής επιρροής. Αυτό είναι μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση».

«Εάν το Ισραήλ είχε αποδεχτεί την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία, θα είχε γλιτώσει ολόκληρη την περιοχή από αμέτρητες τραγωδίες», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη διαδικασία που μεσολάβησε η Σαουδική Αραβία και την οποία ενέκρινε ο Αραβικός Σύνδεσμος το 2002 και η οποία περιέγραφε τα βήματα για τον τερματισμό της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης. Εκείνη την εποχή, οι Άραβες ηγέτες προσέφεραν συλλογικά στο Ισραήλ αναγνώριση του δικαιώματός του να υπάρχει και ομαλοποίηση των διπλωματικών δεσμών με αντάλλαγμα την αποχώρησή του από τα αραβικά εδάφη που είχαν καταληφθεί από το 1967.

Αλ Σίσι και Αμπντάλα μπήκαν δυναμικά

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η τοποθέτηση του προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, ο οποίος υποστήριξε ότι: «Αυτό που συμβαίνει αυτή ακριβώς τη στιγμή εμποδίζει το μέλλον της ειρήνης, απειλεί την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των λαών στην περιοχή και προσθέτει εμπόδια στις ευκαιρίες για την επίτευξη οποιωνδήποτε ειρηνευτικών συμφωνιών και μάλιστα ακυρώνει τις ήδη υπάρχουσες».

Από την πλευρά του ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, υποστήριξε στη σύνοδο κορυφής ότι «το χτύπημα στο Κατάρ αποτελεί απόδειξη ότι η ισραηλινή απειλή δεν γνωρίζει όρια και η απάντησή μας πρέπει να είναι σαφής και αποτρεπτική». Ο Αμπντάλα κάλεσε τα αραβικά και ισλαμικά κράτη να λάβουν πρακτικές αποφάσεις επί του θέματος και να «εξετάσουν όλα τα εργαλεία κοινής δράσης» για να αντιμετωπίσουν αυτήν την απειλή.

Ερντογάν και Πεζεσκιάν θέλουν ενότητα και δράση

Αντίστοιχα και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε αντίστοιχες και κάπως πιο «σκληρές» δηλώσεις υποστηρίζοντας μετακύ άλλων ότι η επίθεση στην Ντόχα «έχει ανεβάσει την ληστεία του Ισραήλ σε νέο επίπεδο». Όπως τόνισε ο Ερντογάν: «Αντιμετωπίζουμε την τρομοκρατική λογική του Ισραήλ που τρέφεται με το χάος και το αίμα, και ένα κράτος που την ενσαρκώνει. Αναμφισβήτητα ο στόχος της κυβέρνησης Νετανιάψου είναι να συνεχίση την σφαγή και την γενοκτονία στην Παλαιστίνη, αποσταθεροποιώντας την περιοχή και για αυτό πρέπει να εντείνουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες και να επιβάλλουμε κυρώσεις στο Ισραήλ».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας ανέφερε επίσης, σύμφωνα με το Anadolu, ότι «ο ισλαμικός κόσμος έχει τα μέσα και την ικανότητα να ματαιώσει τις επεκτατικές φιλοδοξίες του Ισραήλ και η Άγκυρα θα συνεχίσει τον ακλόνητο αγώνα της μέχρι νμα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος με βάση τα σύνορα του 1967, με εδαφική ακεραιότητα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ για πρωτεύουσα. Η Τουρκία στέκεται πάντα στο πλευρό του φίλου και αδελφού συμμάχου της Κατάρ και είναι έτοιμη να μοιραστεί τις αμυντικές της δυνατότητες με τις αδελφές χώρες της».

Σημαντική θεωρείται και η τοποθέτηση στην Σύνοδο του πρωθυπουργού του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος κάλεσε τους συμμετέχοντες να επιδείξουν ενότητα απέναντι στο Ισραήλ και τόνισε ότι: «Όπως είπε ο Προφήτης Μωάμεθ, όλοι οι μουσουλμάνοι είναι αδέρφια. Έτσι πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι».

Μέχρι και Συμμαχία τυπου ΝΑΤΟ συζητείται – Ο Ρούμπιο ετοιμάζεται να μεταβεί στο Κατάρ

Με βάση τις αναφορές σε αραβικά μέσα, στην σημερινή σύνοδο θα συζητηθεί η σύσταση μιας Συμμαχίας στα πρότυπα του ΝΑΤΟ η οποία θα καλύπτει τα κράτη της περιοχής (είναι μια από τις πολλές προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι και στηρίζει ιδιαίτερα το Ιράν), αλλά και κάποια πιο πρακτικά βήματα για τον περιορισμό αυτού που οι συμμετέχοντες θεωρούν ως μια προσπάθεια του Ισραήλ να κυριαρχήσει συνολικά στην Μέση Ανατολή με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Τα παραπάνω έρχονται ενώ λίγο νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο δεν απέκλεισε κι άλλα πλήγματα κατά των ηγετών της Χαμάς «όπου κι αν αυτοί βρίσκονται», στέλνοντας προφανώς μήνυμα σε αρκετές από τις παραπάνω χώρες αρκετές από τις οποίες -όπως επί παραδείγματι η Τουρκία- διατηρούν ανοιχτή πολιτική απέναντι στην Χαμάς.

Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα ταξιδέψει αύριο στο Κατάρ για να συναντηθεί με την ηγεσία της χώρας, κάνοντας μια στάση στη χώρα του Κόλπου καθ’ οδόν προς το Λονδίνο, όπου θα συνοδεύσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε επίσημη επίσκεψη.