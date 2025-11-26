Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League έχει μπει στην τελική της ευθεία. Στις 22.00 θα έχουμε τη σέντρα στον αγώνα και όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου μπορούν να τον παρακολουθήσουν από το MEGA.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων έγιναν γνωστές πριν από λίγο και δεν κρύβουν πολλές εκπλήξεις. Για τον Ολυμπιακό κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Τζολάκης. Μπροστά του η τετράδα θα είναι οι Ρόντινεϊ, Ορτέγκα, Ρέτσος και Πιρόλα.

Το δίδυμο των αμυντικών μέσων απαρτίζουν οι Μουζακίτης και Ντάνι Γκαρθία. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Ελ Κααμπί και πίσω του οι Μαρτίνς, Ποντένσε και Τσικίνιο.

Με άμυνα ανάγκης η Ρεάλ

Στην αντίπερα όχθη η Ρεάλ έχει πολλές απουσίες στο αμυντικό κομμάτι της. Για διαφορετικούς λόγους δεν ήρθαν στην Ελλάδα οι Κουρτουά, Χάουσεν, Αλάμπα, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Καρβαχάλ και Μασταντουόνο.

Έτσι ο Τσάμπι Αλόνσο αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μια αλχημεία. Έδωσε θέση του ενός στόπερ στον Καρέρας ο οποίος είναι αριστερό μπακ, ενώ αντί του Μπέλιγχαμ αρχίζει ο Γκιουλέρ.

Οι ενδεκάδες στο Ολυμπιακός – Ρεάλ