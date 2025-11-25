Η δρ Καλλιόπη Φαίδρα Καλαφάτη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συλλογών και Εκθέσεων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου (ΒΧΜ), ορίστηκε επισήμως αναπληρώτρια διευθύντρια του μουσείου, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ.

Αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντα της, μετά την απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη να απομακρύνει την μέχρι σήμερα προσωρινή γενική διευθύντρια, Κατερίνα Δελλαπόρτα, πριν τη λήξη της θητείας της (που ήταν τριετής και θα έληγε την άνοιξη του 2026). Οι σοβαρότερες από τις αιτιάσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα αφορούν καθυστερήσεις και παραλείψεις στην αποστολή κρίσιμων εισηγήσεων που σχετίζονταν με την εύρυθμη λειτουργία και τον προγραμματισμό του μουσείου.

Σημειώνεται ότι το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο είναι ένα από τα πέντε μεγάλα μουσεία της χώρας που μετατράπηκαν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη διοικητική και οικονομική αυτονομία.

Η δρ Καλλιόπη-Φαίδρα Καλαφάτη είναι Πτυχιούχος του Ιστορικού και Αρχαιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Courtauld Institute of Arts (MA) στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ενώ έχει εκπονήσει τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα έναν μεταβυζαντινό εικονογραφημένο οδηγό ζωγραφικής που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Βρετανικού Μουσείου. Διετέλεσε από το 2008 προϊσταμένη του τμήματος Αρχαιολογικής Συλλογής εικόνων, τοιχογραφιών, ψηφιδωτών, χειρογράφων, ανθιβόλων, χαρακτικών, σχεδίων, παλαιτύπων και της Συλλογής Λοβέρδου στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο.