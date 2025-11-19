Υψηλούς δείκτες ικανοποίησης για τις πολιτικές και τα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού, με ποσοστά άνω του 70%, καταγράφει η πρώτη έρευνα αυτού του είδους στον τομέα του πολιτισμού, που παρουσιάστηκε σήμερα στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 14/09 έως την 01/10/2025 και δείχνει ότι το 73% των τακτικών και περιστασιακών επισκεπτών αναγνωρίζει ότι τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι συμβάλλουν ουσιαστικά στην ποιότητα της καθημερινής τους ζωής.

Τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη ήταν σχετικά με τη στάση του κοινού απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά όσο και με κρίσιμες πτυχές της εμπειρίας των επισκεπτών, όπως η προσβασιμότητα, η ενημέρωση, η καθαριότητα, το κόστος εισιτηρίου, η συμπεριφορά του προσωπικού και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σκοπός της διεξαγωγής της έρευνας ήταν η αξιολόγηση των υφιστάμενων δράσεων του ΥΠΠΟ και ο σχεδιασμός νέων παρεμβάσεων.

Ευρήματα και συμπεράσματα

Πρόκειται για την πρώτη έρευνα ικανοποίησης στον πολιτισμό σε δείγμα αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού (συμμετείχαν 1062 ενήλικοι Έλληνες), η οποία, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, σηματοδοτεί μια πιο τεχνοκρατική και διαφανή τακτική, ενισχύοντας τη λογοδοσία και ενσωματώνοντας τις απόψεις των πολιτών στον σχεδιασμό πολιτικών.

Τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pulse, Σαράντη Δημητρίου και τον γενικό διευθυντή, Γιώργο Αράπογλου.

Όπως τόνισε ο κ. Αράπογλου κατά την παρουσίαση της έρευνας: «Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι όλοι οι δείκτες, ακόμη και οι πιο δύσκολοι, αυστηροί, τουλάχιστον στους τακτικούς επισκέπτες που αποτελούν, ίσως την πιο ενδιαφέρουσα ομάδα, λόγω της συχνότητας των επισκέψεων είναι πάνω από το 50% και μάλιστα καταγράφουν αξιόλογη και επιβεβαιωμένη βελτίωση σε βάθος χρόνου, όσο κανείς πηγαίνει προς τα πίσω για να δει αποτελέσματα που είχαμε από το παρελθόν.

Διερευνήσαμε, επίσης, πόσο σημαντική θεωρούν τη συμβολή των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων οι ερωτηθέντες στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Το 54% απάντησε αρκετά έως πολύ και εάν αθροίσουμε και το μέτρια, πάνω από τη βάση, βλέπουμε ότι το 77% των Ελλήνων θεωρούν ότι οι αρχαιολογικοί χώροι συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή, μάλιστα, στο σύνολο του χάρτη, υπάρχει σε όλη την Ελλάδα η ίδια αντίληψη ως προς τη συμβολή.

Τα αποτελέσματα είναι ακόμη πιο θετικά, όσον αφορά στη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η εικόνα είναι συντριπτικά θετική. Το 73% απαντά αρκετά έως πολύ, το 90% από μέτρια έως πολύ. Πρόκειται για μια εδραιωμένη πεποίθηση. Ουσιαστικά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας αναγνωρίζει τη σημασία των αρχαιολογικών χώρων στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, ανεξαρτήτως αν είναι κάποιος τακτικός ή περιστασιακός επισκέπτης».

Σύμφωνα με τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας, φαίνεται να διαμορφώνεται διαχρονικά μία τάση με επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία όλες τις εποχές. Η ευκολία της πρόσβασης σε αυτούς τους χώρους, ένα θέμα που παλαιότερα αντιμετωπιζόταν με προβληματισμό, πλέον κρίνεται θετικά. Σημαντικά θετική εικόνα αποτυπώνεται και στο ζήτημα της καθαριότητας καθώς άνω του 50% των ερωτηθέντων στην έρευνα «βαθμολογούν με υψηλή βαθμολογία την καθαριότητα στους χώρους που έχει επισκεφθεί και το 80% από μεσαία και άνω».

Όσον αφορά στο ωράριο λειτουργίας, άλλο θέμα που συγκέντρωνε παλαιότερα παράπονα, αποτυπώνεται αξιόλογη βελτίωση. Στο ζήτημα του κόστους των εισιτηρίων, το 31% των ερωτηθέντων δίνει υψηλή βαθμολογία στην αξιολόγηση του εισιτηρίου και το 65% δίνει από μεσαία βαθμολογία και άνω. «Το ισοζύγιο μοιάζει να είναι θετικό στους τακτικούς επισκέπτες, πιο ισορροπημένα στους περιστασιακούς», σχολίασε ο κ. Αράπογλου.

Ως προς την αξιολόγηση των γνώσεων και την εξυπηρέτηση του προσωπικού, καταγράφεται θετική εικόνα σε σχέση με τον Ιανουάριο, καθώς το 56% δίνει υψηλή βαθμολογία και το 77% από μέση και άνω. Σύμφωνα με τον κ. Αράπογλου, «ο τελευταίος δείκτης έχει να κάνει με την αξιολόγηση συμπεριφοράς του προσωπικού από τους επισκέπτες. Οι τακτικοί επισκέπτες, κατά 61% δίνουν υψηλή βαθμολογία και το 84% από μέση έως υψηλή».

Οικονομικά οφέλη

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην τοποθέτηση της σημείωσε ότι «αυτή είναι η πρώτη φορά που το ΥΠΠΟ πραγματοποιεί δημοσκόπηση για τον πολιτισμό με στόχο την αξιολόγηση των πολιτικών, εισάγοντας τεχνοκρατική νοοτροπία και, κυρίως, λογική λογοδοσίας, καθώς καλούμε την κοινωνία να μας αξιολογήσει για το τι κάνουμε καλά και τι χρειάζεται βελτίωση».

Κατά την υπουργό Πολιτισμού, «η έρευνα αποδεικνύει ότι μελέτες όπως αυτή των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων δείχνουν την αναλογία επένδυσης 1 προς 3,44 ευρώ και υπογραμμίζουν ότι ο πολιτισμός, πέρα από συναισθηματική αξία, είναι και οικονομική διαδικασία που απαιτεί αξιολόγηση. Η αντίληψη για το εισιτήριο ως εμπόδιο δεν αντικατοπτρίζεται στην πραγματικότητα. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν σημαντική αύξηση των εισιτήριων ελεύθερης εισόδου, αποδεικνύοντας ότι οι πολιτικές διεύρυνσης έχουν θετικό αντίκτυπο. Ο πολιτισμός, πέρα από κοινωνικό αγαθό, είναι και οικονομικός τομέας· η συνύπαρξη οικονομικής και βιώσιμης διαχείρισης είναι απολύτως συμβατή και επ’ αγαθώ της κοινωνίας».

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί από το 2019 το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποδομών με πάνω από 850 έργα σε όλη την Ελλάδα και συνολική χρηματοδότηση άνω του 1,3 δισ. ευρώ. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων μετασχηματίστηκε σε ΟΔΑΠ το 2020 χαράσσοντας νέα στρατηγική στις παρεχόμενες υπηρεσίες και παραδίδοντας νέα πωλητήρια και αναψυκτήρια, με αξιοσημείωτη αύξηση στα έσοδα ανά επισκέπτη.