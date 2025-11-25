Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ Τρίτη και Τετάρτη σε δρόμους της Αθήνας προκειμένου να γίνουν δοκιμές στατικότητας γεφυρών.

Συγκεκριμένα θα γίνουν ολιγόλεπτες διακοπές κυκλοφορίας από 00:00 έως 07:00 στις 25 και 26/11 σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, ως εξής:

Τρίτη 25-11-2025

Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, στον κλάδο εξόδου από Π. Φάληρο προς Πειραιά.

Κλάδος εξόδου κυκλικού κόμβου Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος/Ιωάννου Φιξ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Λεωφ. Συγγρού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Λεωφ. Ποσειδώνος άνωθεν εξόδου από κυκλικό κόμβο ΣΕΦ για Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως.

Τετάρτη 26-11-2025