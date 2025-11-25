Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ Τρίτη και Τετάρτη σε δρόμους της Αθήνας προκειμένου να γίνουν δοκιμές στατικότητας γεφυρών.
Συγκεκριμένα θα γίνουν ολιγόλεπτες διακοπές κυκλοφορίας από 00:00 έως 07:00 στις 25 και 26/11 σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, ως εξής:
Τρίτη 25-11-2025
- Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, στον κλάδο εξόδου από Π. Φάληρο προς Πειραιά.
- Κλάδος εξόδου κυκλικού κόμβου Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος/Ιωάννου Φιξ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
- Λεωφ. Συγγρού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
- Λεωφ. Ποσειδώνος άνωθεν εξόδου από κυκλικό κόμβο ΣΕΦ για Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως.
Τετάρτη 26-11-2025
- Γέφυρα εξόδου Αλιπέδου, προς τη Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου.
- Λεωφ. Κηφισού (υπερυψωμένο τμήμα).
- Γέφυρα Α/Κ Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς.