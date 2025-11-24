Πιέσεις προς τους βουλευτές για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026 μέχρι το τέλος του έτους άσκησε εκ νέου σήμερα ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί καθώς η βαθιά διχασμένη κάτω βουλή του κοινοβουλίου, η Εθνοσυνέλευση, απέρριψε το φορολογικό σκέλος του νομοσχεδίου.

Ο Λεκορνί, εμφανίστηκε να υποστηρίζει ότι υπάρχει ακόμη χρόνος, όμως κάλεσε τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να σταματήσουν να εμποδίζουν τη νομοθεσία, η οποία αναμένεται να μεταβεί στη Γερουσία μετά την απόρριψη τμημάτων της από την Εθνοσυνέλευση.

Προειδοποίηση για το μέλλον

«Αυτό είναι μια προειδοποίηση για το μέλλον, αλλά ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε», ανέφερε ο Λεκορνί σε δηλώσεις του στην γαλλική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι υπάρχει ακόμη πλειοψηφική στήριξη στην Εθνοσυνέλευση για την ψήφιση του νομοσχεδίου του προϋπολογισμού.

Καθώς και τα δύο σώματα πρέπει να συμφωνήσουν για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός, μόλις η Γερουσία ολοκληρώσει την εξέτασή του νομοσχεδίου, μια μικτή επιτροπή θα προσπαθήσει να επιτύχει συμβιβασμό μεταξύ των δύο σωμάτων πριν από την τελική ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση.

Όπως ανέφερε ο Λεκορνί, θα έχει συνομιλίες με τα πολιτικά κόμματα τις επόμενες ημέρες και επέμεινε ότι το έλλειμμα του επόμενου έτους θα πρέπει να διατηρηθεί κάτω από το 5% του ΑΕΠ — ένας πιο χαλαρός στόχος από το 4,7% του αρχικού σχεδίου.

Οι διαδικασίες συνεχίζονται

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος με μια δημοσιονομική σύσφιξη ύψους άνω των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως μέσω μέτρων εξοικονόμησης αλλά και φορολογικών αυξήσεων, αν και ο Λεκορνί είχε πει από την αρχή ότι ήταν σαφές πως η νομοθεσία θα ξαναγραφόταν εκτενώς στο κοινοβούλιο επειδή δεν διέθετε πλειοψηφία.

Το αρχικό νομοσχέδιο του προϋπολογισμού της κυβέρνησης αναμενόταν να φτάσει προς εξέταση στη Γερουσία σήμερα, πράγμα που σημαίνει ότι οι τροπολογίες που έχουν ήδη εγκριθεί από την κάτω βουλή — οι οποίες περιλαμβάνουν μια σειρά από φορολογικές αυξήσεις — θα πρέπει να επανεισαχθούν ή αλλιώς θα αποσυρθούν.