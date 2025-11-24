Ενα ακόμα περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε χθες το απόγευμα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στη Βάρκιζα. Ηταν στο ύψος της Λεωφόρου Ποσειδώνος όταν ξαφνικά η ατμόσφαιρα μεταξύ δύο ομάδων νεαρών ηλεκτρίστηκε επικίνδυνα με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να έρθουν στα χέρια.

Επίθεση με μαχαίρι

Από τη συμπλοκή των δυο ομάδων νεαρών, δύο ανήλικοι Πακιστανοί, 16 και 17 ετών τραυματίστηκαν πιθανότατα μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Ο ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ ο δεύτερος στο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Την ίδια ώρα, δύο Έλληνες, 16 και 19 ετών, δέχθηκαν σωματική επίθεση και επίσης τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά.

Οκτώ συλλήψεις

Στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης σήμανε συναγερμός. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε και συνέλαβε οκτώ νεαρούς.

Οι Αξιωματικοί του τμήματος έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις από τους δύο Έλληνες που δέχθηκαν τη σωματική επίθεση, έναν 16χρονο Βούλγαρο, ακόμη έναν Έλληνα 17 ετών και έναν 18χρονο Αλβανός και προχώρησε συνολικά σε οκτώ συλλήψεις.

Η σύσταση των δύο ομάδων των νεαρτών

Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να χωρίζονται σε δύο ομάδες: στη μία ομάδα ο Βούλγαρος μαζί με τους Πακιστανούς, και στη δεύτερη οι Έλληνες μαζί με τον Αλβανό, ενώ στην υπόθεση ενεπλάκη και ένας 20χρονος Έλληνας. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή.

Τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν αδιευκρίνιστα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και την αστυνομική έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.