Μαθητές πιάστηκαν στα χέρια σε προαύλιο Λυκείου στο περιστέρι το πρωι της Παρασκευής (3/9), όταν ομάδα περίπου 15 ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά και μαύρα ρούχα εισέβαλαν στο σχολείο, προκαλώντας πανικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το βίντεο-ντοκουμέντο που έχει στη διάθεσή του το ΒΗΜΑ δείχνει την έφοδο των νεαρών. Φορούν τις κουκούλες για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους έξω από το σχολείο και τρέχουν προς την είσοδο του κτηρίου, δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσει η επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις φωνές μεταξύ των μαθητών οι εκπαιδευτικοί έσπευσαν και προσπάθησαν να αποτρέψουν τα επεισόδια, με αποτέλεσμα, μια καθηγήτρια να τραυματιστεί ελαφρά και να μεταφερθεί προληπτικά σε νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σχολείο λίγο μετά το περιστατικό και ξεκίνησαν τις ερευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Έως τώρα ένας 15χρονος με καταγωγή από το Μπανγκλαντές έχει συλληφθεί ως ύποπτος για συμμετοχή στην ομάδα των εξωσχολικών που προκάλεσαν την επίθεση, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων.