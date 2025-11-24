Η Protergia, ο ενεργειακός βραχίονας της METLEN και μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ρεύματος στην Ελλάδα με πάνω από 650.000 πελάτες, συνεχίζει και φέτος τη συνεργασία της με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, επιμένοντας στη στήριξη του πολιτισμού.

Η Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα αποτελούν έναν από τους πιο δραστήριους οργανισμούς θεατρικής παραγωγής στη χώρα, συγκεντρώνοντας μερικές από τις πιο εμβληματικές σκηνές της Αθήνας — από τα θέατρα Αλίκη, Μικρό Παλλάς και Δημήτρης Χορν μέχρι το Λαμπέτη, την Αποθήκη, το Εμπορικόν, το Πειραιώς 131, το HBH και το Embassy Theater. Κάθε σεζόν παρουσιάζουν περισσότερες από 20 παραγωγές, με έμφαση στην αισθητική και στην ποιότητα.

Με την ανανέωση της χορηγίας, η Protergia παραμένει στο πλευρό ενός θεσμού που διαμορφώνει σταθερά τον σύγχρονο αθηναϊκό θεατρικό χάρτη, «δίνοντας ενέργεια» — όπως σημειώνει — στις σκηνές και στους δημιουργούς τους.

Κατά τη διάρκεια της θεατρικής περιόδου, η εταιρεία θα συμμετέχει με δράσεις που αναδεικνύουν τη συμβολή της τέχνης και προσφέρουν εμπειρίες στο κοινό.

Όσοι ακολουθούν τα social media της Protergia θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις πρωτοβουλίες αυτές, αλλά και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για εισιτήρια στις δημοφιλέστερες παραστάσεις της χρονιάς.