Σε ειδική επιχειρησιακή εξόρμηση της αστυνομίας βραδινές ώρες Πέμπτης (20/11) σε σημεία υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου, οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν δύο οδηγούς ταξί, οι οποίοι κατά τον έλεγχο βρέθηκαν με πλαστές άδειες οδήγησης ταξί.

Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 32 και 39 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για πλαστογραφία.

Η πρώτη σύλληψη έγινε κοντά στα ΚΤΕΛ Κηφισού. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 39χρονος οδηγός ταξί έδειξε στους αστυνομικούς την πλαστή άδεια οδήγησης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του και στη μεταφορά του στο αρμόδιο τμήμα που ανέλαβε την προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης.

Η δεύτερη περίπτωση καταγράφηκε στο κέντρο της πόλης. Εκεί, ένας 32χρονος οδηγός ταξί, εντοπίστηκε να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη, οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει για να προχωρήσουν σε έλεγχο. Ο 32χρονος έφερε μαζί του πλαστή άδεια οδήγησης επαγγελματία οδηγού και πλαστή άδεια οδήγησης και όπως ήταν φυσικό συνελήφθη.

Σε βάρος και των δύο οδηγών επιβλήθηκαν συνολικά διοικητικά πρόστιμα ύψους 9.750 ευρώ και οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης.