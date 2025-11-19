Στις 19 Νοεμβρίου 1988, η Χριστίνα Ωνάση, κόρη του έλληνα κροίσου Αριστοτέλη Ωνάση αφήνει την τελευταία της πνοή στην Αργεντινή.

Ήταν μόλις 37 ετών και ο θανάτος της σφραγίζει με έναν τραγικό τρόπο τη μοίρα της άλλοτε κραταιάς οικογένειας.

Έχουν προηγηθεί ο τραγικός θάνατος του 24χρονου αδερφού της, Αλέξανδρου το 1973 και του πατέρα της το 1975.

Η Χριστίνα Ωνάση βρέθηκε νεκρή, κατά τη διάρκεια σύντομης φιλοξενείας της σε φιλικό σπίτι.

«ΤΟ ΒΗΜΑ» της 27ης Νοεμβρίου 1988 και ο Γ. Καράγιωργας διηγούνται την ταραχώδη ζωή της Χριστίνας Ωνάση.

«Γεννημένη στη Νέα Υόρκη το 1950, μεγάλωσε και έζησε στο λεγόμενο “τζετ-σετ” των πολυεκατομμυριούχων. Ανάμεσα από υπηρέτες, σωματοφύλακες, κάτω από μια συνεχή επαγρύπνηση με απανωτές καθημερινές αναφορές δασκάλων, παιδαγωγών, πρακτόρων, για το καθετί που έκανε, προς τον πατέρα της που, έστω και από μακριά, την παρακολουθούσε στο κάθε της βήμα.

»Στην οικογενειακή της ζωή που ανατράπηκε προτού κλείσει τα είκοσι χρόνια της, είδε την εισβολή της Μαρίας Κάλας, το διαζύγιο της μητέρας της και το γάμο της με τον μαρκήσιο του Μπάλφουρ, κι ύστερα, τον γάμο του πατέρα της με την Τζάκυ Κένεντυ…

Γάμοι, χωρισμοί και θάνατοι

»Σε ηλικία 21 ετών, το 1971, παντρεύεται τον πολυεκατομμυριούχο Τζόζεφ Μπόλκερ που τον γνώρισε στο Μόντε Κάρλο. Η μητέρα της χωρίζει από τον άγγλο ευγενή και παντρεύεται τον Νιάρχο, τον μεγάλο ανταγωνιστή του πατέρα της, ύστερα από τον σκληρό θάνατο της θείας της (αδελφής της μητέρας της) από υπερβολική χρήση βαρβιτουρικών – και μετά από μια βίαιη σκηνή με τον Νιάρχο.

»Ο γάμος της Χριστίνας ναυαγεί. Στη Νέα Υόρκη, που εγκαθίσταται μετά τον θάνατο του αδελφού της, κάνει την πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας. Συνέρχεται με τη βοήθεια της μητέρας της. Αλλά δυο μήνες αργότερα η μητέρα της βρίσκεται νεκρή σ’ ένα ξενοδοχείο στο Παρίσι.

»Η νεκροψία ανέφερε καρδιακή προσβολή. Η αλήθεια ήταν ότι ο θάνατός της προήλθε από υπερβολική χρήση βαρβιτουρικών που της προκάλεσαν πνευμονικό οίδημα.

»Μετά τον θάνατο του πατέρα της παντρεύεται τον Αλέξανδρο Ανδρεάδη. Ο γάμος της ήταν καθαρή αποτυχία. Ύστερα, η τύχη φάνηκε να της χαμογελά στο πρόσωπο ενός Ρώσου, του Σεργκέι Καούζωφ που τον γνώρισε στη Μόσχα σε ένα ταξίδι της για να υπογράψει ναυτιλιακή συμφωνία.

»Παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 1978. Τέσσερις μέρες μετά το γάμο της κατέφυγε στον Σκορπιό. Αλλά ο Σκορπιός δεν ήταν πια το νησί της ξεγνοιασιάς. Τον εβάρυνε το αυστηρό Μαυσωλείο μέσα στο οποίο αναπαυόταν κοντά-κοντά ο αδελφός της και ο πατέρας της.

Ο Τιερί Ρουσέλ

»Ένας άλλος άντρας, ένα Γάλλος γιος φαρμακοποιού, ο Τιερύ Ρουσέλ μπήκε στη ζωή της. Παντρεύτηκαν και για πρώτη φορά η Χριστίνα αισθάνθηκε ευτυχισμένη, όταν πραγματοποιήθηκε το όνειρο της και απ’ το γάμο της απέκτησε ένα παιδί, ένα κορίτσι, που μ’ αυτό “έδεσε” οικογένεια.

»Αργότερα χώρισε και μ’ εκείνον που την έκανε μητέρα. Δυστυχισμένη, ανικανοποίητη, παραιτήθηκε από πολλές μικροχαρές που ομορφαίνουν τη ζωή και την κάνουν υποφερτή.

» “Έπινε περίπου είκοσι κουτιά κόκα-κόλα την ημέρα”, γράφει η λονδρέζικη εφημερίδα “Ντέιλυ Μέηλ”, που θεωρεί τη διατροφή της και την αδηφαγία της ως ένα παράγοντα που συνετέλεσε στον θάνατό της.

Ζωή γεμάτη δάκρυα

«ΤΑ ΝΕΑ» της 21ης Νοεμβρίου 1988 περιγράφει για τη Χριστίνα Ωνάση «μια ζωή γεμάτη δάκρυα»:

« “Kλαίω συνεχώς”, είχε πει κάποτε η Χριστίνα Ωνάση, λίγο μετά το θάνατο του πατέρα της. “Toυς έχασα όλους, τον πατέρα, τη μητέρα, τον Αλέξανδρο…Είμαι ολομόναχη”.

»Η αυτοκτονία της μητέρας της, Τίνας Λιβανού, όταν είχε ήδη χωρίσει από τον πατέρα της (επειδή ήταν ερωτευμένος με την Κάλλας) για να παντρευτεί τον τρίτο εφοπλιστή, τον Νιάρχο (πρώην σύζυγο της αδελφής της – που πέθανε φρικτά κακοποιημένη υπό σκοτεινές συνθήκες) ήταν το πρώτο μεγάλο δράμα για τη Χριστίνα.

»Ακολούθησαν οι άλλοι δύο θάνατοι (πρώτα του αδελφού της Αλέξανδρου σε αεροπορικό δυστύχημα στο Ελληνικό και μετά του πατέρα της) και η απελπισία της μεγάλωσε».

Ο θάνατός της

Από τις πρώτες ώρες του θανάτου της εκφράστηκαν πολλά σενάρια για τα αίτια του θανάτου της Χριστίνας Ωνάση. Άνθρωποι του περιβάλλοντος της υποστήριξαν πως δεν συνέτρεχε κάποιος λόγος για να οδηγηθεί στην αυτοκτονία, ενώ κάποιοι δεν απέκλειαν και την περίπτωση εγκληματικής ενέργειας. Γεγονός πάντως είναι πως στο δωμάτιό της βρέθηκε μεγάλος αριθμός ηρεμιστικών χαπιών.

Σύμφωνα με «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 27ης Νοεμβρίου 1988:

«Η Χριστίνα Ωνάση πέθανε από πνευμονικό οίδημα που της προκάλεσε υπερβολική χρήση βαρβιτουρικών, όπως πέθανε και η μητέρα της.

»Το κορίτσι που είχε κληρονομήσει τη διορατικότητα, την πρωτοτυπία και το θάρρος του πατέρα της μαζί με το χιώτικο πείσμα της μητέρας της, έσβησε ολομόναχο σ’ ένα ήσυχο, φιλικό της σπίτι, στο Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, τη δεύτερη πατρίδα του Αριστοτέλη Ωνάση.

Η κηδεία

»Προχθές η νεκρώσιμη ακολουθία εψάλη στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής στη Νέα Σμύρνη, κοντά στους συμπατριώτες του πατέρα της που κουβαλούσε μέσα του τη Σμύρνη, την πατρίδα του.

»Και μαζί τους, τιμητική συνοδεία στη μνήμη της, προσωπικότητες που γνώρισε στον κόσμο της αυτοκρατορίας που ίδρυσε ο πατέρα της».

Σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ» της 14ης Δεκεμβρίου 1988, «οι εξετάσεις που έγιναν κατά την αυτοψία στην νεκρή Ωνάση έδειξαν την ύπαρξη “μεγάλων ποσοτήτων βαρβιτουρικών» με το όνομα “Οπταλιντόν” αναφέρει το πρακτορείο, προσθέτοντας ότι οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να βρουν, ποιο από τα 4 είδη φαρμάκων που βρέθηκαν στο δωμάτιό της, πήρε στην πραγματικότητα.

»Λίγο μετά το θάνατό της 37χρονης Χριστίνας, οι Αρχές είχαν ανακοινώσει ότι πέθανε από καρδιακή προσβολή, που προήλθε από πνευμονικό οίδημα. Τότε, όμως, δεν υπήρχε καμία ένδειξη που να αποκαλύπτει ότι πέθανε από υπερβολική δόση φαρμάκων ή ότι αυτοκτόνησε».

Φεύγοντας από τη ζωή, η Χριστίνα Ωνάση άφησε πίσω της την 3χρονη τότε κόρη της Αθηνά. Σήμερα η Αθηνά Ωνάση, μοναδική κληρονόμος της οικογένειας Ωνάση είναι 40 ετών.