Ακόμα ένα επεισόδιο στις ταραγμένες ελληνορωσικές σχέσεις καταγράφεται με αφορμή την επίθεση και τις συγκεκαλυμένες απειλές της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχάροβα έναντι της ελληνικής κυβέρνησης, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα και τη συμφωνία με το Κίεβο για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας.

Η Μόσχα εμφανίζεται σφοδρά ενοχλημένη έναντι της πρόθεσης Ελλάδας να προχωρήσει από κοινού με την Ουκρανία στην ανάπτυξη και παραγωγή μη επανδρωμένων θαλάσσιων σκαφών, με την κ. Ζαχάροβα να τοποθετηθεί την Αθήνα στη λίστα των δυτικών κρατών που έσπευσαν από την πρώτη στιγμή του πολέμου, δηλαδή της ρωσικής εισβολής, να ενισχύσουν με αμυντικό εξοπλισμό το Κίεβο. Μάλιστα η κ. Ζαχάροβα υπέπεσε για ακόμα μια φορά στη διπλωματική απρέπεια να υπονοήσει ότι η ελληνική αμυντική συνδρομή στρέφεται ουσιαστικά εναντίον του ελληνικού στοιχείου της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.

«Η Αθήνα ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορίζια, Χερσώνα, Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν από αμνημονεύτων χρόνων Έλληνες», ήταν η ακριβής αποστροφή της κ. Ζαχάροβα, η οποία μάλιστα προειδοποίησε, γενικώς τη Δύση, με συγκεκριμένες απαντήσεις. «Αυτό το βήμα, όπως και πολλές άλλες αντιρωσικές ενέργειες του δυτικού κόσμου συλλογικά, με στόχο να νικήσουν τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης, έλαβε την απαραίτητη αξιολόγηση από την πλευρά μας και θα ακολουθήσει η δέουσα αντίδραση».

Ο Κάθετος Διάδρομος και η απάντηση της Αθήνας

Πέραν, όμως, της δυτικής αμυντικής συνδρομής που ανέκαθεν απασχολούσε τη Μόσχα καθώς αποτελεί την αιτία της ανεπιθύμητης μακροημέρευσης της εισβολής, το Κρεμλίνο βάζει στο στόχαστρό του την Αθήνα κυρίως λόγω της συμφωνίας για την παροχή στο Κίεβο αμερικανικού φυσικού αερίου μέσω της Αλεξανδρούπολης και δια της ενεργοποίησης του Κάθετου Διαδρόμου. Η Ρωσία στοχεύει κατά κόρον τις ουκρανικές υποδομές ενέργειας με σκοπό να ασκήσει ακόμα περισσότερη πίεση στον ουκρανικό λαό ενόψει και του επερχόμενου χειμώνα.

Εξ ου και οι διπλωματικές πηγές από την Αθήνα, πέραν της προφανούς απάντησης περί προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και αυτονόητου δικαιώματος κάθε κράτους να συνάπτει διμερείς συμφωνίες, αναδεικνύουν την ενεργειακή διάσταση της συνεργασίας με την Ουκρανία, η οποία διαθέτει φυσικά και την αμερικανική αιγίδα. «Οι συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια» υπογραμμίζουν οι χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Τι προηγήθηκε στις σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας

Η νέα επίθεση της κ. Ζαχάροβα έναντι της Ελλάδας έρχεται λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του αμερικανικού σχεδίου ειρήνης για την Ουκρανία, το οποίο και φέρεται να εξετάζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Αθήνα πάντως αποτελεί από τις πρώτες ημέρες του πολέμου στόχο της Μόσχας, καθώς το Κρεμλίνο θεωρεί την Ελλάδα ευάλωτη λόγω των παραδοσιακών ελληνορωσικών σχέσεων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πάντως έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι η χώρα θα συνεχίσει εις το διηνεκές να συντάσσεται με τον αμυνόμενο, απέναντι στον ρωσικό αναθεωρητισμό, καταγγέλλοντας την παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους, αλλά και παραλληλίζοντας την υπόθεση με την τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου.

Στις αρχές Οκτωβρίου η κ. Ζαχάροβα είχε προχωρήσει σε έτερη ανοίκεια επίθεση έναντι της Ελλάδας με αφορμή το Κυπριακό, μη διαχωρίζοντας το χουντικό πραξικόπημα κατά του Μακαρίου από τις ελληνικές δημοκρατίες κυβερνήσεις που ακολούθησαν, υπονοώντας ότι στόχος της Αθήνας τότε ήταν η προσάρτηση της Κύπρου και κυρίως ξεχνώντας ότι το Κυπριακό παραμένει έως σήμερα ένα ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής.