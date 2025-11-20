Συνομιλίες για την αντιπυραυλική άμυνα και την στρατηγική σταθερότητα είχαν Ρωσία και Κίνα στη Μόσχα και σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω την συνεργασία του στα ζητήματα αυτά.

Η σχετική ανακοίνωση δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι ακριβώς συμφωνήθηκε, όμως οι συζητήσεις αυτές συμπίπτουν χρονικά τόσο με το «δάγκωμα» της ρωσικής οικονομίας από τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον πλέον και των κολοσσών της ρωσικής ενέργειας όπως η Lukoil, όσο και με τις εξελίξεις στα ζητήματα της «κούρσας εξοπλισμών» στην οποία έχουν εμπλακεί με τις ΗΠΑ, οι οποίες απειλούν με μια αντιπυραυλική ασπίδα γνωστή ως «Χρυσός Θόλος» (στα πρότυπα του Iron Dome των ισραηλινών), αλλά και με δοκιμές πυρηνικών όπλων έπειτα από παύση 30 και πλέον χρόνων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ για τις συνομιλίες με τους κινέζους αξιωματούχους: «Πραγματοποιήθηκε μια εις βάθος συζήτηση, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής ανάλυσης σχετικών αποσταθεροποιητικών παραγόντων που δημιουργούν στρατηγικούς κινδύνους για την παγκόσμια και περιφερειακή ασφάλεια, καθώς και ανταλλαγή απόψεων για τρόπους ελαχιστοποίησής τους. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την αμοιβαία ικανοποίηση τους για το επίπεδο και την ποιότητα του διμερούς διαλόγου και της συνεργασίας σε αυτούς τους τομείς και επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυσή τους».

Τι γίνεται με την ισορροπία στα πυρηνικά

Ο Τραμπ, αφού πρώτα έκανε δηλώσεις περί επανέναρξης των πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ, στη συνέχεια υποστήριξε ότι θέλει να επιδιώξει μια «αποπυρηνικοποίηση» τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Κίνα, αλλά το Πεκίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να εντάξει την Κίνα σε οποιονδήποτε διάλογο για τα πυρηνικά όπλα.

Η Κίνα αυξάνει γρήγορα τα αποθέματα πυρηνικών όπλων της αλλά έχει δείξει μικρό ενδιαφέρον για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, των οποίων τα τρέχοντα οπλοστάσια είναι πολύ μεγαλύτερα.

Η τελευταία εναπομείνασα συνθήκη μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών που περιορίζει τον αριθμό στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών και από τις δύο πλευρές πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο. Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα σε πρόταση της Μόσχας για παράταση των περιορισμών κατά ένα έτος, ώστε να επιτραπεί η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία, οι οποίες δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.