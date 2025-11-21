Ο φόβος των γονιών παιδιών με αυτισμό και νοητική υστέρηση, που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Ένα 13χρονο κορίτσι από το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, κατέληξε το πρωί της Παρασκευής, μετά από πνιγμό, κατά τη διάρκεια γεύματος. Ο κίνδυνος πνιγμού ή άλλου σοβαρού ατυχήματος, είναι δυστυχώς μόνιμος σε αυτά τα σχολεία. Πώς μπορεί να απομακρυνθεί; Με επαρκή στελέχωση των σχολικών μονάδων με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό, βοηθητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για τη συνεχή και αδιάλειπτη επιμέλεια και φροντίδα των παιδιών. Και βεβαίως, με το σωστό ιατρικό εξοπλισμό (πχ απινιδωτής) των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων.

«Έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως τις ελλείψεις στα ειδικά σχολεία όπου φοιτούν παιδιά με αυτισμό και νοητική υστέρηση. Όχι μόνο εκπαιδευτικών, αλλά και νοσηλευτών και βοηθητικού προσωπικού. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται συνεχή επίβλεψη. Το κράτος γνωρίζει πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς τη δυναμικότητα κάθε ειδικού σχολείου, και άρα θα έπρεπε να προγραμματίζει εγκαίρως και τις απαιτούμενες προσλήψεις», δηλώνει η Σοφία Λιβέρη από τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών Ειδικών Σχολείων Αττικής και Νήσων.

Ανακοπή λόγω υποξίας

Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες που ενημερώθηκαν για το περιστατικό, το παιδί υπέστη αναπνευστική ανακοπή, λόγω υποξίας. Αν υπήρχε επαρκές βοηθητικό – νοσηλευτικό προσωπικό και απινιδωτής στη σχολική μονάδα, τον οποίο ήξεραν να χειρίζονται, το παιδί ενδεχομένως να ζούσε. «Τα παιδιά “επιστρέφουν” πιο γρήγορα από τους ενήλικες, διότι η ανακοπή δεν είναι καρδιογενούς αιτιολογίας», σημειώνουν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο παιδί έγιναν προσπάθειες για να επανέλθει στη ζωή (ΚΑΡΠΑ – Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση) από το βοηθητικό προσωπικό και τον νοσηλευτή του σχολείου, και στη συνέχεια από επαγγελματίες του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου και ενός ιδιωτικού Διαγνωστικού Κέντρου. Άμεση ήταν και η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ με κινητή μονάδα, με την οποία διακομίσθηκε το παιδί στο Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς του, γινόταν προσπάθειες αναζωογόνησής του. Δυστυχώς, ήταν ήδη αργά…

Τι είναι η εγκεφαλική υποξία

Να σημειωθεί ότι η εγκεφαλική υποξία είναι η κατάσταση κατά την οποία ο εγκέφαλος δεν λαμβάνει επαρκή ποσότητα οξυγόνου για να λειτουργήσει σωστά. Τη στιγμή του πνιγμού, φράζουν οι αεραγωγοί και δεν μεταφέρεται οξυγόνο στον εγκέφαλο. Από την ώρα που θα συμβεί, μεσολαβούν δύο έως τρία λεπτά μέχρι την απώλεια της συνείδησης (αν είναι πλήρης η απόφραξη μπορεί να συμβεί αυτό και σε λιγότερο από λεπτό), και τέσσερα έως πέντε λεπτά μέχρι το θάνατο (είναι το όριο που μπορεί ο εγκέφαλος να αντέξει μέχρι να ξεκινήσουν διαδικασίες ανάνηψης του ασθενή).

Σφραγίστηκε το σχολείο

Το μεσημέρι της Παρασκευής μετέβησαν στο σχολείο, το οποίο σφραγίστηκε από τις Αρχές, γονείς συμμαθητών της 13χρονης και εκπρόσωποι του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων Παιδιών Ειδικών Σχολείων Αττικής και Νήσων.

Σύμφωνα με τους γονείς, πριν από περίπου 20 μέρες είχαν συναντηθεί με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, και της είχαν θέσει το βασικό αίτημά τους για προσλήψεις εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στα Ειδικά Σχολεία, εκφράζοντάς της τον μόνιμο, πια, φόβο τους ότι εξαιτίας των ελλείψεων ο κίνδυνος ατυχήματος ή δυστυχήματος είναι πιο κοντά από ποτέ.