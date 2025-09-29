Νέα ψηφιακή εποχή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας από 1ης Οκτωβρίου, με την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος κλεισίματος ραντεβού στα νοσοκομεία. Στόχος η απλούστευση των διαδικασιών και η ταχύτερη πρόσβαση των πολιτών σε ιατρική φροντίδα.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης: «Στο MyHealth App θα μπουν όλα τα νοσοκομεία από 1ης Οκτωβρίου. Προσθέτουμε συν 7.000.000 ραντεβού, δηλαδή τριπλασιάζονται και τα διαθέσιμα ραντεβού και κάνουμε πολύ πιο εύκολη την ενημέρωση των ασθενών για το πού είναι τα διαθέσιμα ραντεβού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν».

Οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού δωρεάν μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής γραμμής 1566, μέσω της εφαρμογής MyHealth App και μέσω της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr.

Το ΚΑΤ ήταν το πρώτο νοσοκομείο που ανέβασε τα ραντεβού του στο MyHealth App πιλοτικά, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ο χρόνος αναμονής για κλείσιμο ραντεβού με γιατρό συγκεκριμένης ειδικότητας, έχει μειωθεί σημαντικά.

Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε πως: «Μέσω του MyHealth App κλείνεις ραντεβού σε συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΥΥ, από τους τρεις μήνες, είναι στις τρεις μέρες. Στο ΚΑΤ, που ήταν το πρώτο νοσοκομείο που συνδέθηκε πιλοτικά πριν μια βδομάδα στον αέρα, έχει γίνει ο χαμός, διότι κλείνεις ραντεβού σε 24 ώρες και το ΚΑΤ έδινε ραντεβού σε τέσσερις μήνες.

Άρα θα έχουμε τεράστια μείωση αναμονής και στα ραντεβού στα νοσοκομεία».

