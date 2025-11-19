Ένα αν μη τι άλλο εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε από κάμερα στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο στην Πέλλα. Από κάμερα ασφαλείας καταγράφηκε το πέρασμα ενός μετέωρου πάνω από τον οικισμό.

Όπως μπορείτε να δείτε το μετέωρο αποτυπώθηκε στη λήψη της κάμερας για περίπου έξι δευτερόλεπτα πριν «σβήσει». Μετέωρο ονομάζεται στην αστρονομία κάθε φωτεινό φαινόμενο που εμφανίζεται μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης ως αποτέλεσμα της εισόδου σε αυτή κάποιου μετεωροειδούς, δηλαδή κάποιου βραχώδους σώματος που μπορεί να έχει μέγεθος από λίγα χιλιοστά έως αρκετά μέτρα.

Δείτε την εντυπωσιακή εικόνα