Ενα 12χρονο κορίτσι στην Πάτρα έπεσε θύμα βιασμού, όπως κατήγγειλε το ίδιο, και μάλιστα μέσα στο σχολείο του από ένα 16χρονο αγόρι. Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι σοκαριστικές, με την ιατροδικαστική εξέταση να επιβεβαιώνει πλήρως την καταγγελία της ανήλικης και των γονέων της στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν οι γονείς του κοριτσιού, ο 16χρονος συνάντησε την κόρη τους στην Παραλία Πατρών, την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής απογευματινή ώρα, που ήταν κλειστό, και με τη βία την κακοποίησε σεξουαλικά.

Το μεσημέρι της Τετάρτης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνέλαβαν τον 16χρονο, σε βάρος του οποίου είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης κακουργηματικού χαρακτήρα από τον Ανακριτή Αχαΐας. Ο ανήλικος κατηγορείται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, ενώ παράλληλα οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία και για τους γονείς του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο thebest.gr.

Πώς στήθηκε το ραντεβού;

«Τον 16χρονο τον γνωρίζει η οικογένεια, γνωριζόντουσαν από παλιά, δεν ήταν φίλοι. Είναι μία μικρή κοινωνία, όλοι γνωρίζονται, έτσι γνωριζόντουσαν και τα παιδιά. Αν το αγόρι το έκανε πρώτη φορά, σίγουρα θα το ξανακάνει, αν δεν τιμωρηθεί. Δεν έχει συλληφθεί, ήξερε πως πρέπει να κινηθεί για να γλιτώσει», αναφέρει μαρτυρία στο LiveNews.

Σύμφωνα με την έρευνα, το αγόρι προσέγγισε το κορίτσι μέσω Instagram και ξεκίνησαν να μιλάνε εκεί. Οι δύο τους είχαν συχνή επικοινωνία, και το απόγευμα της 16ης Νοεμβρίου 2025, έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία, συναντήθηκαν σε περιοχή της Πάτρας. Ο ανήλικος φέρεται να την έπεισε να τον ακολουθήσει σε απομονωμένο σημείο, μη ορατό από άλλα άτομα. Εκεί, σύμφωνα με τις καταγγελίες, άσκησε σωματική βία και προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 12χρονης.

Η κατάσταση της 12χρονης

Το κορίτσι έχει κλειστεί στον εαυτό του, με την οικογένειά του να βρίσκεται στο πλευρό του για να μπορέσει να συνέλθει.

«Το παιδί είναι πολύ μικρό. Τις τελευταίες ώρες άρχισε να συνειδητοποιεί τι έγινε. Προσπαθούν να το στοχοποιήσουν, ενώ είναι μία ηρωίδα, κατάφερε να μιλήσει σε μία μικρή κοινωνία. Η οικογένειά της προσπαθεί να σταθεί δίπλα της γιατί ποιος ξέρει τι τραύματα θα του αφήσει αυτό το περιστατικό σε αυτήν την ηλικία. Το εκμυστηρεύτηκε αμέσως στην οικογένειά της και η υπόθεση έχει πάρει την νομική οδό», αναφέρει μαρτυρία.

Πλέον το θύμα προσπαθεί να επανέλθει.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για τη σύλληψη του 16χρονου, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ο ανήλικος συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Συνελήφθη, σήμερα το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας 16χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Αχαΐας για βιασμό και γενετήσιες πράξεις που τελούνται σε βάρος ανηλίκων.

Παράλληλα σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, ο 16χρονος επικοινωνούσε μέσω social media με την 12χρονη και στις 16-11-2025 το απόγευμα, σε περιοχή της Πάτρας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν συναντήθηκε μαζί της και την έπεισε να τον ακολουθήσει. Αφού μετέβησαν σε σημείο που δεν ήταν αντιληπτοί από έτερα άτομα, με την άσκηση σωματικής βίας, τέλεσε σε βάρος της γενετήσιες πράξεις.

Η ανήλικη εξετάσθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχολόγου και εξετάσθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Ο ανήλικος συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.