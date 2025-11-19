«Γραμμένο για έναν ή μία ηθοποιό. Το φύλο δεν ενδιαφέρει. Ούτε η ηλικία του. Ούτε η σωματική διάπλαση» επισημαίνει ο βραβευμένος Καταλανός συγγραφέας Ζουζέπ Μαρία Μιρό για τον μονόλογό του, που ερμηνεύει με απαράμιλλη υποκριτική δεινότητα ο Αργύρης Ξάφης. Ενα νεαρό, όμορφο αγόρι βρίσκεται νεκρό στη μέση του πουθενά, ανοίγοντας τον ασκό με τις παθογένειες μιας επαρχιακής κοινωνίας – κάθε κοινωνίας. Παιδεραστία και ομοφοβία, ένοχα μυστικά, βία και καταπίεση, αναταράσσει τους νοικοκυραίους που είχαν επιλέξει να ζουν στην πλάνη τους.

Παίζει: Αργύρης Ξάφης

Συντελεστές: Συγγραφέας: Ζουζέπ Μαρία Μιρό, Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ, Σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου, Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: Βασίλης Αποστολάτος, Μουσική: Φώτης Σιώτας, Βίντεο: Νατάσσα Ε. Ιωάννου, Φωτογραφίες: Κική Παπαδοπούλου

Info

Θέατρο: Θησείον, Τουρναβίτου 7, Αθήνα, τηλ.: 210 3255444

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 1 Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου

Παραστάσεις: Πέμ.-Σάβ.: 21:00 Κυρ.: 18:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 14€-18€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος» από το inTickets.