Η απώλεια, το πένθος και πώς να τα διαχειριστεί κανείς; Ένα δεκάχρονο κορίτσι ανεβαίνει στη σκηνή για να αφηγηθεί τη δική του απώλεια, να μοιραστεί το δικό του πένθος. Με χιούμορ άλλοτε πικρό και άλλοτε λυτρωτικό η Γέτε, όπως είναι το όνομά της, θα μιλήσει έτσι όπως μιλάνε τα παιδιά, έτσι όπως θα έπρεπε να μιλάμε όλοι μας όταν έρχεται η ώρα που πρέπει να πούμε αλήθειες, χωρίς φόβο – με την Ευγενία Δημητροπούλου στον ιδιαίτερο και συγκινητικό ρόλο της Γέτε.

Παίζει: Ευγενία Δημητροπούλου

Συντελεστές: Μετάφραση: Κατερίνα Θεοδωράτου, Σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου, Σκηνικά-Κοστούμι: Γιώργος Λιντζέρης, Μουσική: Σπύρος Γραμμένος, Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης, Φωτογραφίες: Σπύρος Περδίου, Bοηθός σκηνοθέτη: Γιώτα Παναγή, Παραγωγή: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο-ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας

Θέατρο: Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Αθήνα, τηλ.: 210 5230267

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 29 Οκτωβρίου-17 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Τετ.: 18:15

Διάρκεια: 65΄

Εισιτήριο: 12€-15€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Κοιμούνται τα ψάρια;» από το inTickets.