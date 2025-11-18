Εντός της ημέρας αναμένεται να αποφασιστεί από γαλλικό δικαστήριο, αν η Perrier θα πρέπει να αποσύρει το εμφιαλωμένο νερό της από τα ράφια. Η καταναλωτική ομάδα UFC-Que Choisir ζήτησε επείγουσα παρέμβαση για το θέμα, κάνοντας λόγο για παραπλανητικό μάρκετινγκ του brand ως «φυσικό» μεταλλικό νερό.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την τελευταία εξέλιξη σε ένα συνεχιζόμενο σκάνδαλο που αφορά στο brand που ανήκει στη Nestle, από τότε που τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πέρυσι ότι η Perrier και πολλοί άλλοι παραγωγοί μεταλλικού νερού είχαν επεξεργαστεί παράνομα το νερό τους προκειμένου για να αποτρέψουν τη μόλυνση.

Μια έρευνα που ανατέθηκε από τη Γερουσία της Γαλλίας διαπίστωσε τον Μάιο ότι η γαλλική κυβέρνηση απέκρυπτες επί χρόνια τις παρεμβάσεις αυτές.

Η Nestle δήλωσε ότι μετάνιωσε για αυτό και έκτοτε σταμάτησε να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη «θεραπεία», στρεφόμενη αντ’ αυτού στη μικροδιήθηση, η οποία, όπως λέει, είναι ασφαλής και δεν αλλοιώνει τη μεταλλική σύνθεση του νερού της.

Ωστόσο, η UFC-Que Choisir υποστηρίζει ότι η μικροδιήθηση είναι ένα άλλο είδος επεξεργασίας που δεν έχει εγκριθεί από τις αρχές και, δεδομένης της χρήσης της για την απομάκρυνση ρύπων, υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να υπάρχει πιθανός κίνδυνος για την υγεία.

Οι γαλλικές πηγές

«Τα νερά Perrier που φέρουν την ένδειξη “φυσικά μεταλλικά νερά” δεν είναι φυσικά. Η Nestle έχει χρησιμοποιήσει και συνεχίζει να χρησιμοποιεί παράνομες επεξεργασίες για αυτήν την κατηγορία νερού», δήλωσε η UFC-Que Choisir τον Ιούνιο, όταν έφερε την υπόθεση στο δικαστήριο.

«Αμφισβητούμε σθεναρά όλους τους ισχυρισμούς της UFC Que Choisir», δήλωσε εκπρόσωπος της Nestle Waters France πριν από την απόφαση, η οποία αναμένεται από το δικαστικό δικαστήριο της Nanterre το απόγευμα.

Διάσημο για τα πράσινα γυάλινα μπουκάλια του σε σχήμα δακρύου, το Perrier παράγεται από νερό πηγής στη νότια Γαλλία από τα τέλη του 19ου αιώνα και διατίθεται στο εμπόριο παγκοσμίως. Το τμήμα Waters της Nestle κατέχει τη μάρκα από το 1992.

Τον Ιούλιο, η Nestle απέσυρε τη μικροδιήθηση 0,2 μικρών στο εργοστάσιό της στο Vergeze, μετά από αίτημα των τοπικών αρχών, και την αντικατέστησε με μια συσκευή 0,45 μικρών, την οποία χρησιμοποιεί ήδη για το νερό Vittel και την έχει συζητήσει με τις αρχές.

Το νέο σύστημα φιλτραρίσματος αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου φακέλου που αναμένει την έγκριση των τοπικών αρχών για τη συνέχιση της παραγωγής μεταλλικού νερού στο Vergeze.

Πηγή ΟΤ