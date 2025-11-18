Εξαθλιωμένοι, υποσιτισμένοι, χωρίς φάρμακα. Αυτή την καθημερινότητα βίωναν αρκετοί ηλικιωμένοι στο γηροκομείο στην Κυψέλη, στο οποίο ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς έβαλε λουκέτο.

Η φροντίδα των ηλικιωμένων ήταν ανύπαρκτη καθώς παρέμεναν αβοήθητοι για ώρες κάθε πρωί, χωρίς ατομική υγιεινή, φαρμακευτική αγωγή ή πρωινό, λόγω της δραματικής έλλειψης προσωπικού.

Οι λιγοστοί εργαζόμενοι δήλωσαν ότι βρίσκονταν στη μονάδα με «προσωπική πρωτοβουλία», απλήρωτοι και χωρίς να γνωρίζουν αν οι επόμενες βάρδιες θα προσέλθουν.

Οι συγγενείς των ηλικιωμένων περιγράφουν την τραγική κατάσταση.

«Όταν την είδε ο παθολόγος λέει “δεν έχω ξαναδεί μια γυναίκα να είναι 40 κιλά”. Φακές, ρεβίθια, ξανά φασόλια από την προηγούμενη», καταγγέλλει στην ΕΡΤ η συγγενής μιας τροφίμου.

Ψυχοφάρμακα χωρίς συνταγή

Εργαζόμενοι αναγκάζονταν να δίνουν ψυχοφάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού στους ηλικιωμένους για να παραμένουν ήρεμοι.

«Πολλές φορές μας απειλούσε να δώσουμε ψυχοφάρμακα, ηρεμιστικά στους ασθενείς κι εμείς δεν τα δίναμε ποτέ. Ένας ασθενής έκατσε μια εβδομάδα σε κώμα», είπε στη συνέχεια μια εργαζόμενη.

Οι εργαζόμενοι του γηροκομείου κατήγγειλαν ότι η διοίκηση τους υποχρέωνε να κρύβουν τα σαπούνια και τις πάνες. «Δεν είχαμε υλικά, σαν προσωπικό. Ήταν μετρημένες οι πάνες. Είτε ήταν το σφουγγάρι, είτε ήταν το σαπούνι, είτε τα σεντόνια, είτε τα υποσέντονα.

Έχουμε φτάσει να βάλουμε και σακούλα σκουπιδιών στο στρώμα, για να μην είναι βρεγμένο. Δεν είχαμε σεντόνια, γιατί τα κλείδωνε η κυρία. Η αποθήκη ήταν γεμάτη με 400 σεντόνια», είπε χαρακτηριστικά μια εργαζόμενη.

«Θορυβηθήκαμε, ψάχνουμε καταλύματα για να βάλουμε τους δικούς μας», δήλωσε χαρακτηριστικά συγγενής τρόφιμου.

Στον αέρα οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι στο γηροκομείο δεν γνωρίζουν αν θα καταβληθούν οι μισθοί τους. «Μας είπε ότι δεν θα πληρωθείτε αυτό τον μήνα, δεν θα πάρετε ούτε τα δώρα σας, δεν θα πάρετε ούτε τις διπλοβάρδιες. Η υπεύθυνη έχει εξαφανιστεί».

Στη δομή παραμένουν 12 άτομα που αναμένεται να μεταφερθούν σε άλλες δομές από τις οικογένειές τους, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Χαρδαλιάς: Απαράδεκτα φαινόμενα

«Η εικόνα που διαπιστώθηκε στην Κυψέλη ήταν εξοργιστική και προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Απαράδεκτα φαινόμενα σαν και αυτά δεν θα γίνονται ανεκτά. Τελεία», δήλωσε ο Περιφερειάρχης, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη αυστηρότητα.