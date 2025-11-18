Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής έβαλε τέλος στη δράση μιας 34χρονης που είχε ρημάξει καταστήματα τεχνολογίας και ένδυσης, αρπάζοντας από αυτά προϊόντα μεγάλης αξίας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει εξασφαλίσει το ΒΗΜΑ από την δράση της, μέσα από το κατάστημα, η 34χρονη φαίνεται να βγάζει το παλτό της, για να κρύψει στη συνέχεια μέσα το λάπτοπ που θέλει να κλέψει.

Όλα αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια πελατών και υπαλλήλων όπου με απίστευτη ψυχραιμία και χωρίς να την αντιληφθεί κανείς φεύγει από το μαγαζί με ένα λάπτοπ που μόλις έκλεψε από την έκθεση της επιχείρησης.

Η γυναίκα εντοπίστηκε το απόγευμα της 11ης Νοεμβρίου στην Κηφισιά, λίγο μετά την προσπάθειά της να αφαιρέσει ρούχα υψηλής αξίας από κατάστημα της περιοχής. Σε βάρος της εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές, ενώ η αστυνομική έρευνα είχε συνδέσει το πρόσωπό της με σειρά παρόμοιων περιστατικών από τις αρχές του φθινοπώρου.

Πως δρούσε η 34χρονη

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η δράση της είχε συγκεκριμένη μεθοδολογία, έμπαινε στα καταστήματα παριστάνοντας την πελάτισσα, παρατηρούσε τα προϊόντα που είχε βάλει στο μάτι και στη συνέχεια τα έκρυβε είτε κάτω από τα ρούχα της είτε μέσα στην τσάντα της. Το θράσος της δεν είχε όριο σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα επανερχόταν στο ίδιο κατάστημα για να κλέψει.

Στην κατοχή της βρέθηκαν εργαλεία που χρησιμοποιούσε για να απενεργοποιεί αντικλεπτικές συσκευές, όπως τσιμπίδα κοπής, κοπίδι και ειδικό μαγνητικό κλειδί.

Στο όχημά της, το οποίο χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις της, εντοπίστηκε πλήθος κλοπιμαίων, μεταξύ των οποίων tablet, κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 15 περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές της Αττικής, με το παράνομο όφελος να υπολογίζεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.