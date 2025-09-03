Η Αθήνα μπήκε χθες 2/9 στον παγκόσμιο χάρτη του Taco Bell με τα εγκαίνια του πρώτου εστιατορίου στο Χαλάνδρι.

Στόχος της εμβληματικής αλυσίδας εστιατορίων Taco Bell, που έχει σήμα την καμπάνα, είναι να μυήσει τους λάτρεις της μεξικάνικης κουζίνας και κυρίως τη νέα γενιά στην αυθεντική γεύση των tacos.

Κοινό – στόχος της αλυσίδας Taco Bell η Gen Z

Η επιλογή της περιοχής δεν είναι τυχαία.

«Βρήκαμε ένα πάρα πολύ καλό κατάστημα, σε καλή περιοχή και καλή τοποθεσία. Το θέμα του location είναι το Α και το Ω», εξηγεί στον ΟΤ ο κ. Μάκης Οβαδίας, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Food Plus που εκπροσωπεί στην Ελλάδα και τα KFC, προσθέτοντας ότι η επένδυση ανήλθε σε 700.000-800.000 ευρώ.

Όμως το Χαλάνδρι επιλέχθηκε για έναν ακόμα λόγο: για την Gen Z που συχνάζει στα μπαράκια και στα εστιατόρια της περιοχής.

«Πρόκειται για μια γενιά που είναι ανοιχτή σε νέες γεύσεις», προσθέτει ο κ. Οβαδίας. Πράγματι, οι έρευνες δείχνουν ότι η Gen Z έχει ιδιαίτερη προτίμηση στις ethnic γεύσεις.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Future Market Insights, οι νεότεροι καταναλωτές αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες και πειραματίζονται με διεθνείς κουζίνες, με τα social media να λειτουργούν ως βασικό κανάλι διάδοσης αυτής της τάσης.

Η διεθνής διάσταση

Όπως αναφέρει ο κ. Οβαδίας, το δεύτερο κατάστημα Taco Bell πρόκειται να ανοίξει σύντομα στο Mall, ενώ το τρίτο έχει προγραμματιστεί για το τέλος του έτους στην Πανόρμου.

Η άφιξη της Taco Bell στην Ελλάδα εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης του brand στην Ευρώπη.

«Η είσοδος των Taco Bell στην Αθήνα αποτελεί καθοριστικό βήμα στην αναπτυξιακή μας στρατηγική στην Ευρώπη. Η ελληνική αγορά είναι δυναμική και προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία για να φέρουμε το brand μας πιο κοντά σε νέους καταναλωτές», είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ο Ian Cranna, Γενικός Διευθυντής Taco Bell Europe.

Ethnic κουζίνα: μια τάση σε άνοδο

Η επιλογή της Food Plus να επενδύσει σε ένα brand με μεξικάνικη κουζίνα συνδέεται με μια ευρύτερη διεθνή τάση.

Η αγορά των ethnic τροφίμων συνεχίζει να αναπτύσσεται με διψήφιο ρυθμό.

Σύμφωνα με το Fortune Business Insights, η εν λόγω αγορά εκτιμάται παγκοσμίως περίπου στα 86,9 δισ. δολάρια το 2024, με προβλέψεις να φτάσει τα 92,8 δισ. το 2025 και έως 153,2 δισ. έως το 2032, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) περίπου 7,4 %.

Όπως αναφέρει το Grand View Research, στην Ευρώπη το μερίδιο της αγοράς ethnic κουζίνας αντιπροσωπεύει πάνω από to 32 % ενώ προβλέπεται CAGR 8,3 % από το 2025 έως το 2030

Παράλληλα, σύμφωνα με μια ανάλυση της IMARC Group, η αγορά ethnic τροφίμων στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 29,2 δισ.δολάρια το 2024 και αναμένεται να φτάσει τα 56,1 δισ. έως το 2033, με CAGR 7,3 %, οδηγούμενη από τη διαφοροποίηση των καταναλωτών και την προτίμηση για δυνατές, εμπειρικές γεύσεις.

Από την Pizza Hut και τα KFC στην αλυσίδα Taco Bell

Η Food Plus έχει παρουσία στην ελληνική αγορά από το 1989, αρχικά με την Pizza Hut και στη συνέχεια με τα KFC.

Σήμερα λειτουργεί 21 ιδιόκτητα καταστήματα KFC σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με περισσότερους από 650 εργαζόμενους.

«Το 2021 είχαμε 8 καταστήματα KFC και σήμερα ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε το 22ο στην Λάρισα τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Βλέπουμε ότι και τα Taco Bell έχουν όλες τις δυνατότητες να καθιερωθούν και να κάνουν μια πολύ καλή πορεία στην ελληνική αγορά, όπως κάνουν και τα KFC», αναφέρει ο κ. Οβαδίας.

Διεθνής τάση και τοπική δυναμική

Η έλευση του Taco Bell στην Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο μια εμπορική κίνηση αλλά αντανακλά τις αλλαγές στις διατροφικές προτιμήσεις, τη στροφή στις ethnic κουζίνες και τον ρόλο της νεότερης γενιάς στη διαμόρφωση της αγοράς.

Το Χαλάνδρι έγινε το πρώτο βήμα σε μια στρατηγική που φαίνεται να συνδυάζει μια διεθνή τάση με την τοπική δυναμική. Θα δώσει η Gen Z την δυναμική που χρειάζεται το brand σε τοπικό επίπεδο; Απ’ ό,τι φάνηκε εχθές στα εγκαίνια, μάλλον ναι…

