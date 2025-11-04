Συνεχείς οι αφίξεις fast food brands στην Ελλάδα, με τα Burger King να μην αρκούνται πλέον στις κλειστές αγορές των αεροδρομίων και να ετοιμάζονται για το πρώτο αυτόνομο κατάστημά τους σε αγορά των βορείων προαστίων.

Η ψήφος εμπιστοσύνης από τις ξένες αλυσίδες εστίασης στην ελληνική αγορά, δείχνει πως υπάρχει και γόνιμο πεδίο ανάπτυξης αλλά και διάθεση επενδυτική και το ιδανικό κοινό: νέοι που ζητούν αμερικανικό street food, γρήγορους ρυθμούς και… TikTok.

Αυτό δείχνουν τα πρόσφατα openings. Από την Pizza Hut που επανήλθε στη χώρα πριν από μερικούς μήνες, τα KFC που από το 2020 αναπτύσσουν το δίκτυο καταστημάτων τους με σταθερά βήματα, την Domino’s που απολαμβάνει τη θέση του 2ου παίκτη στην κατηγορία της πίτσας στην εγχώρια αγορά -με την κορυφή να φιλοξενεί σταθερά την Pizza Fan- μέχρι την Taco Bell, που στις αρχές Σεπτεμβριου μετρούσε ουρές στο σημείο της στο Χαλάνδρι ενώ πριν από μερικές εβδομάδες εγκαινίασε το δεύτερο κατάστημα, αυτή τη φορά εντός του The Mall Athens.

Έρχονται τα Burger King

Μια αγγελία στο Linkedn της εταιρείας PHC Franchised Restaurants Public Ltd, με έδρα τη Λεμεσό της Κύπρου, αρκούσε για να προκαλέσει αναταραχή στην επισιτιστική αγορά, καθώς η έλευση της συγκεκριμένης μάρκας που φημολογούνταν για χρόνια, πλέον προγραμματίζεται για να μπει στην τελική ευθεία.

Αυτό δείχνει τουλάχιστον η μεγάλη ανταπόκριση των 100 και πλέον ατόμων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της κυπριακής εταιρείας συμφερόντων Λύσανδρου Ιωάννου, για την πλήρωση της θέσης του General και Brand Manager της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Για μια αλυσίδα που έχει αντιληφθεί πλήρως τη θέση της ανά τον κόσμο, η αναγγελία της άφιξής της στην ελληνική σκηνή, δεν θα μπορούσε να μην είναι βασιλική», όπως εξάλλου μαρτυρούν και οι αναρτήσεις στα social media σε Facebook και Instagram, μέσω των οποίων αναζητά εργαζόμενους για το πρώτο κατάστημα -επίσης- στο Χαλάνδρι.

Στα αεροδρόμια

Υπενθυμίζεται πως η ελληνική κλειστή αγορά στα αεροδρόμια, κυρίως στο «Ελ. Βενιζέλος-ΔΑΑ», φιλοξενεί ήδη κατάστημα Burger King, το οποίο ανέπτυξε το 2018 η εταιρεία SSP – ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η εταιρεία, με επικεφαλής τον Κυρικάκο Καυκαλιά, διατηρεί υποκαταστήματα και από άλλα food brands και στα περιφερειακά Αεροδρόμια Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας», Ζακύνθου «Δ. Σολωμός», Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», Ρόδου «Διαγόρας», Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης», Μυκόνου «Μαντώ Μαυρογένη» και της Κω Ιπποκράτης».

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 π0ου έχουν δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 64.577.531,19 έναντι 54.663.201,90 στη χρήση 1/10/2022-30/09/2023, λόγω αυξημένης επιβατικής κίνησης των αεροδρομίων στην ελληνική επικράτεια αλλά και των αεροδρομίων σε διεθνές επίπεδο.

Η εταιρεία PHC Franchised Restaurants Public Ltd

Δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται η PHC Franchised Restaurants Public Ltd στην Ελλάδα. Βρίσκεται άλλωστε πίσω από την επιστροφή της Pizza Hut στην ελληνική αγορά με το πρώτο της κατάστημα στο Παγκράτι, στην οδό Υμηττού 120, στο χώρο που φιλοξενούσε έως και πριν από μερικά χρόνια την καφετέρια του Χρήστου Λέτζου, αρχικά μόνο για take away.

Ενώ διατηρούσε παρουσία εδώ και μια δεκαετία με τα Wagamama, όπως και με το Jamie Oliver Kitchen στο Golden Hall στο Μαρούσι.

Ο κυπριακός όμιλος αντιπροσωπεύει μεγάλα brands στο χώρο της εστίασης όπως Pizza Hut, Paul, Burger King, Jame’s Italian, Caffè Nero, Wagamama και άλλες. Διατηρεί συνολικά 120 καταστήματα με κύκλο εργασιών σε Κύπρο – Ελλάδα που υπερβαίνει τα 120 εκατομμύρια ευρώ και απασχολεί πάνω από 3.000 άτομα προσωπικό.

Στο τιμόνι της εταιρείας βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Ντουμής με παρουσία πάνω από τριάντα χρόνια στον χώρο της εστίασης σε Ελλάδα, Κύπρο και Μέση Ανατολή.

