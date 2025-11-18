Μπαράζ πλειστηριασμών στα ακίνητα. Το Δημόσιο βγάζει στο ηλεκτρονικό σφυρί κατοικίες, επαγγελματικά και βιομηχανικά κτίρια, οικόπεδα μέχρι αγροτεμάχια προκειμένου να εισπράξει τα ληξιπρόθεσμα χρέη που του οφείλονται.

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ αυξάνει την πίεση προς τους οφειλέτες του Δημοσίου και βάζει στη φαρέτρα της τους πλειστηριασμούς ακινήτων ως το έσχατο όπλο που μπορεί να σύρει τους οφειλέτες των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων στο ταμείο.

Χρέη και μεγαλοοφειλέτες

Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, δείχνουν ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο έχουν ξεπεράσει τα 111,6 δισ. ευρώ ενώ έχει αυξηθεί ο αριθμός των μεγαλοοφειλετών με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν στα 5,7 δισ. ευρώ.

Τον Ιούνιο, η ΑΑΔΕ απέστειλε μαζικά ειδοποιητήρια σε μεγαλοοφειλέτες, καλώντας τους να ενταχθούν στις 24 ή 48 δόσεις της πάγιας ρύθμισης. Η ανταπόκριση όμως αποδείχθηκε πενιχρή, οδηγώντας το φοροεισπρακτικό μηχανισμό στο επόμενο στάδιο που περιλαμβάνει στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό περιουσίας εντός και εκτός συνόρων.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε καταθέσεις, ακίνητα, εταιρικά συμμετοχικά σχήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Όπου εντοπίζεται περιουσία, ακολουθεί άμεσα η διαδικασία κατάσχεσης ή πλειστηριασμού.

Οι πλειστηριασμοί

Το ηλεκτρονικό σφυρί της ΑΑΔΕ είναι έτοιμο να πιάσει δουλειά και στη λίστα βρίσκονται ακίνητα όλων των ειδών.

Από βοηθητικούς χώρους, διαμερίσματα, μονοκατοικίες μέχρι οικόπεδα, επαγγελματικούς χώρους και βιομηχανικά κτίρια με τιμές εκκίνησης από 1.000 ευρώ έως και πάνω από 3,8 εκατ. ευρώ.

Μέχρι και τις αρχές Φεβρουαρίου 2026 έχουν δρομολογηθεί πάνω από 30 πλειστηριασμοί ακινήτων κυρίως μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου.

Η λίστα με τα ακίνητα

Στον κατάλογο με τους προγραμματισμένους πλειστηριασμούς ξεχωρίζουν τα εξής ακίνητα:

Μεζονέτα 175 τ.μ και γκαράζ 24,75 τ.μ στη Μύκονο με τιμή πρώτης προσφοράς που αγγίζει τα 3.880.000 ευρώ.

Διαμέρισμα 80,50 τ.μ στο Περιστέρι με τιμή εκκίνησης 126.000 ευρώ.

Κατοικία 49,50 τ.μ. με 26,30 τ.μ. υπόγειο στο Χαλκούτσι Ωρωπού με πρώτη προσφορά 91.000 ευρώ.

Βιομηχανικά κτίρια 95 τ.μ., 228 τ.μ. και 302 τ.μ με οικόπεδο 1.334,94 τ.μ στο Αιγάλεω με τιμή πρώτης προσφοράς 40.000 ευρώ.

Κατάστημα 132 τ.μ. σε οικόπεδο 367,32 τ.μ στη Νέα Ιωνία με τιμή εκκίνησης 127.200 ευρώ.

Οικόπεδο 780,89 τ.μ. με οικοδομή 641,10 τ.μ. υπόγειο και 542,35 τ.μ. ισόγειο, στη Νέα Ιωνία με τιμή εκκίνησης 3,18 εκ. ευρώ.

Διαμέρισμα 215 τ.μ., σε κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.207 τ.μ. στη Βουλιαγμένη με τιμή εκκίνησης 1.265.900 ευρώ.

Επαγγελματικό ακίνητο 1.300 τ.μ. στη λεωφόρο Μεσογείων στο Χαλάνδρι με τιμή εκκίνησης άνω των 2 εκατ. ευρώ.