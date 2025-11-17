Η απεργία της 18ης Νοεμβρίου 2025 στον σιδηρόδρομο αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές ανατροπές στα δρομολόγια τρένων της Hellenic Train και του Προαστιακού, καθώς τα σωματεία εργαζομένων προκήρυξαν 24ωρη κινητοποίηση, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε και 4ωρη στάση εργασίας, από τις 9 π.μ. έως τις 13.00.

Εφόσον οι κινητοποιήσεις πραγματοποιηθούν, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων και ενδεχόμενη λειτουργία γραμμών με προσωπικό ασφαλείας, την ώρα που οι εργαζόμενοι ζητούν τη μεσολάβηση του ΟΜΕΔ για να ανοίξει ο διάλογος με την εταιρεία.

Τα αιτήματα των εργαζομενων