Απόφαση για 24ωρη απεργία στο σιδηρόδρομο, συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, έλαβαν τα σωματεία εργαζομένων στην Hellenic Train.

Για την ίδια ημέρα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών προκήρυξε 4ωρη στάση εργασίας από τις 9:01 έως τις 13:00.

Εφόσον η απεργία πραγματοποιηθεί, αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train με τα δρομολόγια που θα καταργηθούν και ενδεχομένως την εκτέλεση δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Hellenic Train και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, θα ζητηθεί η μεσολάβηση του ΟΜΕΔ για διάλογο με την εταιρεία.

Τα αιτήματα των εργαζομενων