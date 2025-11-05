Αναστέλλουν την απεργία τα ταξί και από το πρωί της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου και συγκεκριμένα στις 6:00, θα είναι κανονικά στους δρόμους.

Ειδικότερα, η ΣΑΤΑ μετά από συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι των αυτοκινητιστών με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη αποφάσισαν να μη συνεχίσουν τη 48ωρη απεργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε είκοσι μέρες θα πραγματοποιηθεί νέο ραντεβού, καθώς οι οδηγοί ταξί μεταξύ άλλων, διεκδικούν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειο-λωρίδες και αναθεώρηση των αποφάσεων για ηλεκτροκίνηση και φορολογία.

Ο κύριος Θύμιος Λυμπερόπουλος δήλωσε μετά τη συνάντηση μαζί του, η οποία διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα, «ο υπουργός έδειξε διάθεση για συζήτηση επί των θεμάτων που έχουν τεθεί από τους ιδιότητες και τους οδηγούς ταξί. Έσπασε ο πάγος, ξεκινά ο διάλογος».

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί

Συγκεκριμένα τα αιτήματα οι οδηγοί ταξί προχωρούν σε απεργία ζητώντας: